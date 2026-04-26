Bob Marli bio je jamajkanski rege pevač, gitarista i tekstopisac

Bob Marlibio je čuveni jamajčanski pevač, tekstopisac i muzička ikona koja je rege muziku proslavila širom sveta. Najpoznatiji je po pesmama poput "No Woman, No Cry", "One Love" i "Redemption Song", ali i po porukama mira, ljubavi i jedinstva koje su obeležile njegov rad.

Njegova muzika nije bila samo zabava, već i snažan društveni i politički glas, zbog čega je i decenijama nakon smrti ostao simbol borbe za pravdu i slobodu.

Ipak, kada pogledate njegov privatni život, čini se da je širenje ljubavi Marli shvatio bukvalno i kada je reč o ženama.

Rita Marli supruga Boba Marlija i njegovi sinovi

Imao 11 dece

Pokojni pevač je sa suprugom Ritom Marli dobio troje dece, Sedelu, Zigija i Stivena i usvojio njene ćerke Šeron i Stefani iz drugih veza.

Bob je takođe imao drugu decu koju je dobio tokom svog braka sa Ritom, Robija, Rohana, Karen, Džulijana, Kaj-Mani i Demijana, koji svi imaju različite majke.

Rita tvrdi da je nikada nije zabrinjavalo Bobovo zabavljanje van njihovog braka.

"Bob mi je pružao najviše ljubavi i zahvalna sam mu što mi je predao svoje nasleđe. Nikada se nisam mešala u njegove odnose sa drugim ženama. Uvek sam bila njegova posebna", rekla je ona svojevremeno.

Inače, svi njegovi naslednici danas su na čelu njegovih fondacija i trude se da sačuvaju njegovu zaostavštinu od zaborava.

Smrt i odbijanje lečenja

Marliju je 1977. dijagnostikovan retki oblik raka kože, a preminuo je četiri godine kasnije. Iako je nastavio da nastupa i snima muziku nakon dijagnoze, bolest se proširila i ozbiljno ga iscrpela, a metastaze je imao po čitavom telu. Pevač je odbio primarni oblik lečenja, što je kasnije imalo kobne posledice.

Preminuo je 1981. u 36. godini života, a kad su lekari videli na šta liči njegova koža, zanemeli su.

"Ja sam sestra koja je bila u njegovoj sobi. Kad su ga dovezli bio je u teškom fizičkom stanju i već slep. Nije imao deo zdrave kože na sebi, bila je sva u ranama i flekama, videlo se da je bolest zauzela celu površinu", rekla je jedna od medicinskih radnica kasnije.

Njegovo telo je bilo toliko oslabljeno da su čak i njegovi prepoznatljivi dredovi postali preteški za njegovu građu.

