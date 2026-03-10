Slušaj vest

Glumica Zendaja rešila je da ne propusti reviju Luj Viton, organizovanu danas u okviru Nedelje mode u Parizu. Nosi košulja - haljina u beloj boji, a kako se komentariše da se u tajnosti udala za Toma Holanda, njen stajling se opisuje kao pravi svadbeni.

Haljina koju bira Zendaja je minijaturno kratka na prednjem delu dok je pozadi krasi plašt, Struk je dodatno naglašen glomaznim kaišem, koji je bojom usklađen sa salonkama. Kratka kosa nadovezuje se na njene brojne transformacije, a šminka je diskretnija.

Ako neko modno izdanje zaslužuje da se proglasi za šik stil, to je sigurno njen današnji stajling sa Nedelje mode u Parizu.

Klikom na link pogledajte fotografije Zendaje na Luj Viton reviji:

1/6 Vidi galeriju Zendaja na Luj Viton reviji u okviru Nedelje mode u Parizu Foto: Jacques Julien / Alamy / Profimedia, BFA.com / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, Berzane Nasser/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Zendaja (29) je i ovaj put nosila zlatni prsten nalik burmi. Prvi put je sa tim nakitom viđena pre tri nedelje, kada se i posumnjalo da se udala za glumca Toma Holanda (29). Poznati par nije se oglašavao povodom natpisa o tajnoj svadbi, ali je zato glumičin stilista La Rouč, sa kojim se pojavila danas u Parizu, uzburkao sve ovom izjavom. "Venčanje se već desilo. Propustili ste ga!", rekao je nedavno na dodeli Nagrada glumaca u Los Anđelesu. Kada su ga upitali da li je ozbiljan, uz osmeh je dodao: "Vrlo je istinito".

Zendaja je prošle godine na dodeli Zlatnog globusa u Los Anđelesu pokazala verenički prsten, nakon što se nagađalo da se verila sa Holandom. Sada je i ovaj zlatni prsten na njenoj ruci.

Klikom na link pogledajte Zendajin dijamantski prsten.

Ubrzo nakon tog njenog pojaviljavanja na crvenom tepihu, saznalo se da se krajem 2024. verila sa poznatim glumcem.

Par koji je izložen velikoj medijskoj pažnji uspeo je da svoju vezu u velikoj meri sačuva u privatnosti. Zajedno su najmanje pet godina, a od 2017. se šuška da su više od kolega. Upoznali su se na snimanju filma Spider-Man: Homecoming 2016. ali su tek 2021. potvrdili vezu.

Zendaja i Tom Holand Foto: Xavier Collin/Image Press Agency / The Mega Agency / Profimedia

Ako se venčanje zaista desilo, to je oboma prvi brak. Prethodno su Toma Holanda povezivali sa britanskom glumicom Nadiom Parkes, 2020. i prijateljicom iz detinjstva Olivijom Bolton, 2019. godine, ali on takve natpise nije komentarisao.

Zendaja koja je uz Holanda glumila i u filmu The Odyssey, bila je u kratkoj vezi sa Džejkobom Elrodijem, sa kojim je igrala u seriji Euphoria.

Glumica je ranije ispričala kako ona i Holand balansiraju između privatnog i profesionalnog života, pa je istakla da je sjajno sarađivati sa njim jer deluje jako smirujuće, iako mnogi misle da je neprijatno raditi sa partnerom.

"Možda sam malo pristrana, ali on nije samo moja omiljena osoba, on je omiljena osoba sa kojom radim. Nijedno od nas ne želi da se krije i da ne živi svoj život i radi normalne stvari, poput izlaska na večeru, ali istovremeno želimo da zaštitimo svoju privatnost. Morate prihvatiti da će do određene mere neki aspekti vaše privatnosti biti izvan vaše kontrole. Ali delove koji su pod našom kontrolom, žestoko štitimo", poručila je.

(Kurir.rs Žena)

Bonus video: