Izazovnija izdanja su njeno drugo ime i sa time se savršeno uklapa fotografiju koju je pevačicaRita Ora (35) objavila na svom Instagram profilu. Na toj slici se vidi kako pozira u vešu i sa rođendanskim čašama na grudima i oko struka.

Njeno polutoples izdanje nadovezuje se na brojne ranije provokativne fotografije, a ova slike je sa snimanja za magazin Crash. Fanove Rita Ora nije iznenadila, ali jeste podstakla da uveliko komentarišu njenu objavu.

"Volim da stvaram muziku koja se poigrava s osećajem samopouzdanja i energično podstiče ljude da budu najbolja, najblistavija verzija sebe", poručila je na Instagramu.

Objavila je i nekoliko slika iz garderobe sa nedavnog nastupa na Velikoj nagradi Australije, u sklopu Formule 1.

Pevačica Rita Ora koja najčešće na crvenom tepihu nosi "gole haljine", dobro je poznata domaćoj javnosti. Živi u Londonu, a tamo su i njeni roditelji, sestra i brat.

Pevačicina majka Vera, čije devojačko prezime glasi Bajraktari, po zanimanju je psihijatar, dok je njen otac Besnik Sahatčiju ekonomista. Pored Rite, imaju ćerku Elenu i sina Dona. Pravo ime muzičke zvezde je Rita Sahatčiju, ali su njeni roditelji, zbog lakšeg izgovora, promenili prezime u Ora, što na albanskom jeziku znači "vreme".

Vera i njen suprug su 1991. usled političkih tenzija napustili SFRJ, tačnije Kosovo i Metohiju, i otišli za London. Rita Ora odrasla je u Noting Hilu, a od 2008. godine profesionalno se bavi muzikom.

Majka Rite Ore rođena je u Prizrenu, ćerku je na svet donela u Prištini, a u Velikoj Britaniji radi kao psihijatar.

Rita Ora dobila je ime po omiljenoj glumici svojih roditelja, Riti Hejvort, ispričala je pevačica 2015. za The Independent.

"Moji roditelji nisu baš najbolje znali engleski jezik i jednostavno su nam nekako stvorili potpuno novi život. Oni su stvarno najkul jer ne znam da li bih danas bila ovde da nisu takvi kakvi jesu", rekla je Rita i otkrila da je njen otac po dolasku u Britaniju dobio posao u piceriji.

Živeli su u iznajmljenom stanu u Zapadnom Londonu, a britanska prestonica privukla je Ritinog oca zbog muzike i kulture, rekla je 2020. za Vogue Arabia.

"Nismo bili najbogatiji među bogatima, ali nismo bili ni najsiromašniji među siromašnima", prisetila se Rita za Glamour 2023. i dodala: "Postojala je neka zbunjujuća sredina – roditelji su jedan dan mogli da nas vode u kupovinu, ali sledećeg nismo imali za školu".

Rekla je da je razmišljala – "ako ne uspem, da li ćemo se vratiti tamo odakle smo došli." Selidba je za njene roditelje bila veoma izazovna. "Što sam bila starija, to sam više videla šta su najviše žrtvovali – svoje porodice. Bio je to prilično mračan trenutak, ali moji mama i tata su uvek izvlačili najbolje iz loše situacije pa su to shvatili".

Rita je za Vogue Arabia naglasila da su se Vera i Besnik mnogo trudili da shvate i prihvate naredno poglavlje svog života. "Naučili su nas da se borimo za ono što želimo, da naporno radimo i da nastavimo dalje, bez obzira na okolnosti".

Vera Ora je psihijatar usmeren na pomoć ženama nakon porođaja, piše Glamour. Radila je kao doktorka na KiM, ali nije mogla jedno vreme da se tim poslom bavi u Londonu. Preživela je rak dojkei mastektomiju "Put koji sam prošla bio je zaista težak. U mladim godinama lečenje je obično rigoroznije i duže traje", rekla je Vera, koja je u tridesetim bolovala od kancera. Njena ćerka Rita imala je tada 14 godina i nosila je perike sa majkom, kako bi joj pružila podršku i olakšala borbu. Majku je nazvala herojem u emisiji Live! 2018.

Majka Vera želela da njena ćerka bude poznata

Kada je Rita imala 13 godina, ukazala joj se prilika da nastupi na letnjem sajtu."Rekla sam joj – vidi, Rita, imaš šansu da pevaš". Kada mi je rekla da je previše sramežljiva, bila sam uzrujana. "Ali za ovo se školuješ", odgovorila sam i otišla isfrustrirana", ispričala je Vera Ora 2019. za Hello!

Ubrzo se Rita ipak vratila na scenu i počela da peva numeru Britni Spirs. "To je bila prekretnica za nju. U publici su bili producenti, svi su joj davali svoje vizit karte. Pratila sam je do njene 16. godine i bila sam nemilosrdno zaštitnički nastrojena", istakla je majka pevačice.

Rita Ora otkrila je da joj je majka pomogla da 2015. nastupu u pabu, iako je to bilo ilegalno zbog njenih godina. Zahvaljujući Veri Ori, pevačica se upoznala sa čuvenim producentom i kasnije sklopila ugovor sa njim.

Skandal zbog srpske zastave

Kada je Rita 2023. na nastupu u Mađarskoj uzela srpsku zastavu i raširila je, misleći da se radi o mađarskom simbolu, njena majka je napravila dramu u bekstejdžu.

"Žao mi je što sam mnogo vikala, ali sam se unervozila", poručila je Vera Ora sa Instagrama pa se na taj način i izvinila ćerki.

