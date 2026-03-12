Slušaj vest

Organizatori dodele Oskara kažu da su bezbednosne pripreme rutinske i robusne nakon što se pojavila vest o uzbuni FBI-ja pred ovogodišnje Oskara.

Oskari su ranije u sredu prostrli crveni tepih u Holivudu, a voditelj Konan O'Brajen i medijski reporteri bili su prisutni na godišnjoj proslavi filmova. Međutim, bezbednost je u pojačanoj pripravnosti nakon što je FBI upozorio kalifornijske organe reda na mogućnost odmazde od strane Irana dronom usmerenog na zapadnu obalu.

Figura Oskara Foto: Beata Zawrzel / Zuma Press / Profimedia

Prema upozorenju koje je objavio ABC Njuz, FBI je poslednjih dana obavestio organe reda širom Kalifornije da bi Iran potencijalno mogao da uzvrati na američke vojne akcije lansiranjem dronova prema zapadnoj obali.

Zvaničnici šerifskog odeljenja okruga Los Anđeles nisu komentarisali dopis, ali su u izjavi za L.A. Tajms rekli da odeljenje nastavlja da radi na „povišenom nivou pripravnosti i održava povećanu budnost“.

Tokom konferencije za novinare ranije u sredu sa kreativnim timom 98. dodele Oskara, izvršni producent Radž Kapur postavio je pitanje o bezbednosti učesnika i gostiju.

„Osećam da u ovoj emisiji imamo jedan od najboljih timova u poslu u svim aspektima, a to se svodi na naš tim za obezbeđenje. Dakle, naravno, svake godine pratimo šta se dešava u svetu. Imamo podršku FBI-ja i policije Los Anđelesa, i to je bliska saradnja.

Ova emisija mora da funkcioniše kao sat. Ali želimo da se svi koji dolaze na ovu emisiju, koji svedoče emisiji, koji su čak i obožavaoci emisije, kada stoje ispred barikada. Želimo da se svi osećaju bezbedno, zaštićeno i dobrodošlo. Naš je posao kao producentskog tima da se pobrinemo da se to prenese, i to zaista zavisi od nas uz ovaj veoma bliski odnos, a imamo i ceo drugi tim za podršku. To je nešto što ne shvatamo olako i za šta preuzimamo veliku odgovornost“, rekao je Kapur.

Foto: EPA Caroline Berhman

Obezbeđenje je povećano, ali nije preterano vidljivo.

Planirana šetnja crvenim tepihom sa publicistima za talente i predstavnicima studija zakazana je za četvrtak.

98. dodela Oskara održaće se u Dolbi teatru u Ovation Holivudu. Predstava će se emitovati u više od 200 teritorija širom sveta.

Ceremonija, koju vodi O'Brajen, biće prenošena uživo na ABC-u i strimovana na Huluu u nedelju, 15. marta, u 19:00 časova po istočnom vremenu/16:00 časova po pacifičkom vremenu, a zvanična predstava crvenim tepihom počinje u 18:30 časova po istočnom vremenu/15:30 časova po pacifičkom vremenu.

