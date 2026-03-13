Kol Goldberg oslobođen je optužbe za pokušaj ubistva nakon što je bio optužen da je pokušao da udavi svoju bivšu devojku, zvezdu rijalitija 90 Day Fiancé, Kerolajn Švicki.

Sudija Okružnog suda Džon Parnofielo saopštio je presudu u sudnici u Palm Bič okrugu na Floridi u četvrtak, 12. marta. Goldberg je proglašen nevinim i po optužbi za običan napad, kao i po zasebnoj optužbi za napad davljenjem, prema snimku iz sudnice koji je objavio Court TV.

Dramatične optužbe sa zabave na vodi

Presuda je doneta nakon trodnevnog suđenja tokom kojeg je Goldberg bio optužen da je 2022. godine pokušao namerno da udavi Kerolajn dok su bili na popularnom događaju Boca Bash.

Kerolajn je javnosti poznata po pojavljivanju u emisiji 90 Day Fiancé: Happily Ever After? 2016. godine.

Dve potpuno različite verzije događaja

Tokom suđenja, Goldbergovi advokati tvrdili su da je incident nastao dok je on pokušavao da spreči sopstveno davljenje. Sa druge strane, pomoćnica državnog tužioca Viktorija Suarez navela je da je Goldberg namerno držao Kerolajn pod vodom i fizički je napao.

Kerolajn je svedočila da je raskinula sa Goldbergom neposredno pre nego što je skočila u vodu kako bi pobegla od njega plivanjem. Prema njenim rečima, ubrzo je bila gurnuta pod vodu i vučena „kao krpena lutka“ dok je pokušavala da se oslobodi.

U jednom trenutku, rekla je da je mislila da ju je napala ajkula.

„Mislila sam da ću umreti“, izjavila je na sudu.

Goldberg: „Plašio sam se za svoj život“

Goldberg je, međutim, tvrdio da je i sam bio u strahu za život. Prema njegovom svedočenju, ušao je u vodu jer je bio zabrinut za njenu bezbednost u, kako je rekao, „nepoznatim vodama“.

Tužioci su se pozvali na svedočenja očevidaca sa obližnjih čamaca koji su podržali verziju događaja koju je iznela Kerolajn

„Retko se dešava da slučaj porodičnog nasilja ima šest nezavisnih očevidaca. To je dan kakav mislim da nikada ranije nisam videla“, rekla je tužiteljka Suarez.

„Konačno je istina izašla na videlo“

Nakon oslobađajuće presude, Goldberg je za TMZ izjavio da mu je laknulo posle višegodišnje pravne borbe.

„Drago mi je što je istina konačno izašla na videlo. Sa ovim se nosim još od 2022. godine, tako da imam osećaj kao da mi je ogroman teret skinut sa ramena“, rekao je.

Dodao je i da nema zamerke prema bivšoj devojci.

„Nemam nikakvu ogorčenost prema Kerolajn, samo ne mogu da verujem da je ikada pomislila da bih mogao da uradim tako nešto.“

Njegovi advokati, Heidi Perlet i Mark Šiner, poručili su da su zahvalni što je višegodišnji proces konačno završen.

Goldberg je inače uhapšen 2022. godine kada je imao 23 godine. Tada je bio optužen za pokušaj ubistva, napad i napad davljenjem, ali je tokom procesa sve vreme negirao krivicu.