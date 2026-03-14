Riki Martin se na društvenim mrežama zahvalio na rasprodatom koncertu u Beogradu i poručio da jedva čeka da dođe u Srbiju.

Jedna od najvećih svetskih muzičkih zvezda današnjice, Riki Martin, javno je izrazio oduševljenje zbog predstojećeg nastupa u srpskoj prestonici.

U galeriji pogledajte kako je izgledao nastup Rikija Martina na Superboulu 2026:

1/5 Vidi galeriju

Latino zavodnik se oglasio se na svom nalogu na društvenoj mreži Iks i poslao poruku Srbiji.

Nakon što je objavljeno da je koncert u okviru Belgrade River Festa planiran za 16. jun rasprodat, Riki Martin je osetio potrebu da se lično zahvali vernim obožavaocima iz Srbije.

U kratkoj, ali emotivnoj objavi koja je momentalno postala viralna, pevač je napisao: "Hvala ti, Beograde, vidimo se uskoro, Srbijo" uz emotikon srpske trobojke, koja je posebno oduševila domaće fanove.

Fanovima iz Srbije se zahvalio i na Instagramu.

Riki Martin se zahvalio publici iz Srbije na rasprodatom koncertu u Beogradu

Ova objava izazvala je lavinu komentara i lajkova, a fanovi mu poručuju da ga čekaju raširenih ruku i da je prestonica spremna za najluđi ples ovog leta.

Riki Martin će svoj koncert održati 16. juna u Beogradu na vodi u okviru Belgrade River Festa.

Video - Belgrade River Fest pružio prestonici dve noći za pamćenje: Remos i Nik Kejv oduševili publiku