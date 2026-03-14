Princ Vilijam i Kejt Midlton sve nasmejali do suza: Budući kralj zadirkivao suprugu, a ona mu nije ostala dužna
Princ Vilijam i Kejt Midlton posetili su nekoliko prodavaca i lokalnih londonskih prodavnica oko reke Temze, isprobavajući neke od proizvoda, pa čak i sami posluživši kafu, sir i kolačiće.
Dok je Kejt s velikim interesovanjem govorila o pčelama i medu, Vilijam nije propustio da se našali na račun njenog znanja.
Tokom obilaska u Londonu Kejt Midlton je razgovarala s prodavcem o medu i pčelama, te pokazala koliko dobro poznaje temu. Dok je objašnjavala kako različite vrste cveća mogu da utiču na ukus meda, princ Vilijam je odlučio da malo zadirkuje suprugu.
"Ketrin ima svoje pčele, ona jako mnogo zna o pčelama", rekao je Vilijam okupljenima, a zatim u šali dodao: "Pazita šta pričate, mogla bi da vas ispravi".
Nije nepoznato da princeza od Velsa već neko vreme neguje interesovanje za pčelarstvo. Svoje veštine je pokazala i prošlog maja u videu objavljenom povodom Svetskog dana pčela.
Tada je istakla da voli da obeležava važnost "malog insekta s velikim poslom", naglasivši da pčele oprašuju cveće, biljke i useve, podupiru bioraznovrsnost i pomažu očuvanju ekosistema. Taj hobi deli i sa svojim mlađim bratom Džejmsom Midltonom.
Uzvratila mu je u pivari
Kasnije tokom dana Kejt je Vilijamu uzvratila istom merom. Tokom posete pivari Southwark hrabro se popela merdevinama kako bi pogledala u veliki kotao za kuvanje piva, a potom je dobila i veliki drveni štap kako bi promešala smesu.
Vilijam se pritom našalio na račun toga što njegova supruga obavlja "ručni posao", te joj dobacio: "Razgovaraćemo odavde."
Kejt mu nije ostala dužna, pa je odgovorila: "Da, ne brini, ja ću obaviti teži posao."
Taj opušteni trenutak još jednom je pokazao koliko su njih dvoje usklađeni u javnim nastupima, ali i koliko međusobno vole da se zadirkuju.
Iako je dan protekao u ležernom tonu, jedan trenutak je podsetio i na težak period kroz koji je princeza prošla poslednjih godina.
Dok su kasnije točili piće, Kejt je spomenula svoju dijagnozu raka iz januara 2024. Nakon hemoterapije i objave početkom 2025. da je bolest u remisiji, rekla je da od dijagnoze ne pije mnogo alkohola i da je to nešto zbog čega sada mora da bude mnogo pažljivija.
Ni tada nije propustila da se našali na račun supruga, poručivši mu: "Ali ti voliš svoju jabukovaču, zar ne?"
