Viktorija Bekam (51) ponovo je privukla pažnju javnosti nakon što su je fotografi snimili u londonskom Sohou dok je dolazila u svoju kancelariju.

Iako je poznata po elegantnom i uvek doteranom izdanju, ovog puta su mnogi primetili da izgleda mršavije nego ikada, što je pokrenulo rasprave među obožavateljima.

Bivša članica grupe Spice Girls i danas neguje sofisticiran modni izraz, a i za poslovne obaveze često bira kombinacije koje izgledaju poput onih s modne piste. Ovog puta se pojavila u elegantnoj suknji s visokim šlicem koja je dodatno naglasila njenu vrlo vitku figuru.

Majka četvoro dece nedavno se vratila iz Pariza, gde je tokom Nedelje mode predstavila novu kolekciju i ponovo dobila pohvale modne industrije.

Ipak, njeno poslednje pojavljivanje pokrenulo je komentare na društvenim mrežama jer su neki obožavatelji izrazili zabrinutost zbog njene mršavosti.

"Šta joj se desilo s nogama?", "Izgleda premršavo", "Mršavija je nego pre", samo su neki od komentara.

Viktorija Bekam je ranije otvoreno govorila o problemima s poremećajem ishrane u mladosti, ističući kako je s vremenom razvila zdraviji odnos prema hrani, vežbanju i načinu života.

