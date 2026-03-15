Euforija pred 98. dodelu Oskara raste, a godine unazad donele su nam brojne šokantne detalje o kojima se još uvek govori. Na crvenom tepihu imali smo prilike da vidimo šokantne kreacije koje su ponele brojne zvezde.

Podsetimo se modnih kreacije koje su zasenile i same nominacije i dobitnike nagrada:

1969. godine Barbra Strajsend šokirala je u providnom kombinezonu Arnolda Skasija, koji je pod reflektorima nenamerno otkrio njeno donje rublje. 1991. Sindi Kraford je definisala novu eru senzualnosti u crvenoj Versače haljini sa dubokim dekolteom.

Šer je nekoliko puta izazvala skandal: 1986. nosila je crni kostim sa ogromnim pernatim ukrasom, a 1988. šetala je po statuetu u providnoj haljini koja je pokrivala samo osnovno. 1989. Demi Mur izazvala je konfuziju svojim biciklističkim šortsevima sa šlepom koji je sama dizajnirala, dok je 1990. Kim Bejsinger promašila u asimetričnom modelu sa ogromnim rukavom.

1992. Džina Dejvis podsećala je na kabare plesačicu u beloj haljini sa kratkim prednjim delom i čarapama, dok je 1993. Vupi Goldberg nesvakidašnje izabrala šokantnu neon-ljubičasto-zelenu kombinaciju. 1995. Lizi Gardiners napravila je haljinu od 254 zlatne kreditne kartice, a 1997. Nikol Kidman podelila je kritiku žutom i zelenom vezenom haljinom.

1993. Selin Dion nosila je belu smoking jaknu unazad uz šešir, dok su tvorci Saut Parka 2000. godine, Trej Parker i Met Stoun, parodirali glumce u LSD-inspirisanim kopijama njihovih poznatih haljina. 2001. Bjork je napravila svoj najpoznatiji trenutak u haljini labuda, pretvarajući se da polaže jaja na tepihu. Džulija Roberts te godine izabrala je vintidž Valentino sa smelom prugom, a Gvinet Paltrou 2002. izazvala je šok providnim crnim topom bez brushaltera.

1994. Hali Beri zadivila je u „goloj“ haljini sa cvetnim vezom, dok je Dženifer Koneli izabrala čudan model sa dugim šalom nalik zavoju. Fejt Hil je te godine promašila u previše šarenim bojama, a Uma Turman 2004. ličila je na austrijsku narodnu nošnju u belom modelu sa plavim ukrasima.

1995. Šarliz Teron je bila predmet sprdnje zbog ruža na grudima koje su podsećale na cimetne pužiće, a 2012. Andželina Džoli izazvala je lavinu šala zbog večito ispružene desne noge u crnoj baršunastoj haljini. 2013. En Hatavej je imala problem sa šavovima na grudima u roze Prada haljini, dok je Dženifer Lorens upamćena po padu niz stepenice u ogromnoj Dior haljini.

1996. Farel Vilijams prekršio je pravila oblačenjem smoking šortseva, a 2019. je nosio kamuflažnu Šanel kreaciju. 2015. Lejdi Gaga ukrasila je belu haljinu crvenim rukavicama, dok je Bili Porter 2019. pomerio granice u baršunastoj suknji-smokingu.

Foksova se pojavila u potpuno providnoj haljini u kojoj su njene grudi bile potpuno otkrivene.

1997. Džanel Mone zasijala je u futurističkoj dukserici ukrašenoj kristalima. 2023. Florens Pju šokirala je kombinovanjem mini haljine sa ogromnom voluminoznom suknjom, a Tems je svojim dizajnom ometala vidljivost u sali. 2024. Ema Stoun imala je problem sa puknutim rajsferšlusom na sceni, a Džon Sina otišao je do kraja i pojavio se potpuno go, prekriven samo kovertom.

1998. Lili-Rouz Dep dominirala je crvenim tepihom u gotičkoj providnoj Šanel haljini koja je delovala previše ležerno, dok je vrhunac kontroverze postala Džulija Foks, koja se na afterpartiju pojavila u providnoj haljini boje kože sa strateški postavljenim pramenom kose koji je pokrivao intimne delove.

