Dodela Oskara oduvek je bila simbol glamura, prestiža i vrhunca uspeha u filmskoj industriji. Za mnoge glumce, reditelje i filmske profesionalce upravo je zlatni kipić potvrda da su ostavili neizbrisiv trag u Holivudu. Ipak, uza sav sjaj crvenog tepiha i blještavilo reflektora, Akademija filmskih umetnosti i nauka kroz godine je pokazala da postoje granice koje se ne smeju preći.

Nekolicina slavnih osoba zato je ostala bez privilegije da prisustvuje najvažnijoj filmskoj večeri godine, a razlozi zbog kojih su izbačeni kreću se od nasilnog ponašanja do ozbiljnih kaznenih dela.

Vil Smit

Jedan od najupečatljivijih i javnosti najsvežijih slučajeva svakako je onaj Vila Smita. Glumac je 2022. godine šokirao svet kada je tokom prenosa uživo izašao na pozornicu i ošamario komičara Krisa Roka.

Incident se dogodio nakon što je Rok nasmejao publiku šalom na račun izgleda Džejde Pinket Smit, Smitove supruge, koja boluje od alopecije areate. Rokova opaska, u kojoj ju je uporedio sa junakinjom filma Dži Aj Džejn (G.I. Jane), izazvala je burnu reakciju. Smit je zatim izašao pred kamere, udario komičara i potom iz publike vikao da ne spominje ime njegove žene. Samo nedelju dana kasnije Akademija mu je izrekla zabranu dolaska na sve svoje događaje u trajanju od deset godina, uključujući i Oskare.

Bil Kozbi

Mnogo ozbiljniji i teži slučaj vezan je uz Bila Kozbija, koji je iz Akademije izbačen doživotno nakon što je bio osuđen za seksualni napad. Godine 2018. proglašen je krivim jer je 2004. drogirao i seksualno napao Andreu Konstand. Iako je njegova presuda kasnije poništena te je 2021. pušten iz zatvora, Akademija je ostala pri stavu da njeni članovi moraju poštovati temeljne vrednosti ljudskog dostojanstva i etičkog ponašanja. Upravo je na toj osnovi Kozbiju trajno zabranjeno sudelovanje.

Karmin Karidi

Carmine Caridi

Prva osoba koja je doživotno izbačena iz Akademije bio je glumac Karmin Karidi. Iako njegov slučaj nije uključivao fizičko nasilje, radilo se o ozbiljnom kršenju poverenja. Karidija su teretili da je ilegalno prosleđivao piratske VHS kopije filmova koji još nisu bili dostupni. Priznao je da je kasete slao prijatelju Raselu Spragu, koji ih je kopirao. Odluka Akademije bila je neumoljiva, a pismo koje je primio bilo je kratko: "Gotov si."

Harvi Vajnstin

Harvi Vajnstin

Među najzvučnijim imenima na toj listi nalazi se i Harvi Vajnstin, nekada jedan od najmoćnijih producenata u Holivudu. Akademija ga je izbacila 2017. godine nakon niza optužbi za seksualno zlostavljanje. Više od 80 žena optužilo ga je za nasilje, čime je postao središnja figura pokreta Mi tu (#MeToo). Vajnstin je 2020. osuđen na 23 godine zatvora, a Akademija je poručila da su njegovi postupci gnusni i u suprotnosti sa njihovim vrednostima.

Roman Polanski

Slavni reditelj Roman Polanski izbačen je zbog slučaja koji seže još u sedamdesete godine prošlog veka. Polanski je 1977. priznao krivicu za nezakonit seksualni odnos sa trinaestogodišnjom devojčicom. Kasnije je pobegao iz Sjedinjenih Država i otad živi u Evropi, izbegavajući američko pravosuđe. Unapkos bogatoj karijeri, Akademija ga je na kraju odlučila izbaciti iz svog članstva.

Adam Kimel

Na popisu se nalazi i snimatelj Adam Kimel, koji je u Akademiju primljen 2007. godine. Međutim, 2020. otkriveno je da je registrovani seksualni prestupnik, nakon čega ga je organizacija uklonila. Akademija je tada objasnila da se proces članstva temelji na sistemu časti, koji je u Kimelovom slučaju bio narušen.

Ričard Gir

Ričard Gir

Sve je počelo sada već davne 1993. godine na šezdeset i petoj dodeli Oskar nagrada. Tadašnji miljenik žena Ričard Gir dobio je zadatak da proglasi pobednika u kategoriji za najbolju scenografiju. Umesto da se drži unapred napisanog teksta, on je odlučio da iskoristi pažnju više od milijardu gledalaca širom planete kako bi skrenuo pažnju na stravična kršenja ljudskih prava na Tibetu.

Zanemarivši apsolutno sve protokole, on je direktno prozvao tadašnjeg kineskog lidera koji se zvao Deng Sjaoping, tražeći od njega da povuče svoje trupe i dozvoli Tibetancima da ponovo žive kao slobodni i nezavisni ljudi. Publika u sali ga je nagradila aplauzom, ali su čelnici Američke filmske akademije bili apsolutno besni i šokirani ovim ispadom.

Producent dodele Gil Kejts bio je van sebe od besa zbog ovog poteza. On je tada javno istakao da je duboko neukusno i nepošteno kada neko koga pozovete da uruči nagradu iskoristi to dragoceno vreme da promoviše svoja lična politička uverenja. Tako je legendarni glumac zaradio rigoroznu zabranu prisustvovanja Oskarima koja je trajala punih dvadeset godina

