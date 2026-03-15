Uoči 98. dodele Oskara, koja će se održati 15. marta u Dolbi teatru u srcu Holivuda, filmska industrija ponovo se sprema za veče glamura, napetih proglašenja i, kao i svake godine, zanimljivih detalja iza kulisa. I dok se nagađa ko će kući poneti zlatnu statuetu, jedno je sigurno: niko od glavnih nominovanih neće ostati praznih ruku zahvaljujući legendarnoj "Everyone Wins" poklon-vrećici, nezvaničnom poklonu koji je s vremenom postao gotovo jednako poznat kao i sama ceremonija.

Iza ekstravagantnih poklona stoji marketinška agencija Distinctive Assets, a pokloni su namenjeni za 25 nominovanih u glavnim kategorijama – najboljeg glumca i glumice, sporednih uloga i režije. Vrednost jedne vrećice procenjuje se na šestocifreni iznos,a neki izvori tvrde da prelazi i 200.000 dolara.

Među najvrednijim poklonima ističu se boravak u privatnoj vili u Kostariki, odmor za čak 16 osoba u vili na Ibici i desetodnevni velnes restart na Šri Lanki. Tu je i vaučer za liposukciju i tretmane pomlađivanja lica u vrednosti od 25.000 dolara. Jedan od najneobičnijih poklona je i poklon-bon za izradu personalizovanog predbračnog ugovora kod poznatog advokata za razvode, prenosi Jutarnji.hr.

Godina rekorda

Ovogodišnja trka za zlatne statuete posebno je zanimljiva zbog niza rekorda i neobičnih činjenica. Film "Grešnici" postigao je redak podvig i postao najnominovaniji film u istoriji Oskara. Sa čak 16 nominacija nadmašio je dosadašnje rekordere "La La Land", "Titanik" i "All About Eve", koji su imali po 14.

Iako "Grešnici" imaju najviše nominacija, suočavaju se s jakom konkurencijom filma "Jedna bitka za drugom", pa se očekuje jedna od najneizvesnijih trka poslednjih godina.

Posebno se ističe i glumačka statistika. Sa 37 godina, Ema Stoun postala je najmlađa glumica u istoriji koja je skupila sedam nominacija za Oskara, prestigavši Meril Strip, koja je do tog broja došla s 38 godina. Stoun je ujedno i jedina glumica čijih je prvih pet nominacija bilo za filmove koji su takođe bili nominovani za najbolji film: "Birdman", "The Favourite", "Bugonia", "La La Land" i "Poor Things". Oskara je osvojila za poslednja dva.

U kategoriji najboljeg glumca zanimljivo je da Timoti Šalame, koji ima treću nominaciju dosad, ima 30 godina, isto koliko je imao Marlon Brando kada je 1954. dobio svoju treću nominaciju. Brando je, međutim, prvi put pobedio tek u četvrtoj nominaciji za film "On the Waterfront".

