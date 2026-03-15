Iako važi za jednog od najvoljenijih glumaca svoje epohe, čije su uloge u klasicima poput "Zgodne žene" ili "Oficira i džentlmena" definisale čitave generacije,Ričard Gir u svojoj kolekciji priznanja nema ono najvažnije – Oskara. Razlog za njegovo odsustvo sa liste nominovanih nije manjak glumačkog umeća, već hrabar i beskompromisan istup koji ga je koštao dvodecenijskog izgnanstva iz krugova filmske elite.

Skandal koji je potresao Akademiju

Sve je počelo 1993. godine, tokom 65. dodele nagrada Američke filmske akademije. Gir je te večeri izašao na scenu kako bi uručio nagradu za najbolju scenografiju, ali je umesto planiranog govora odlučio da iskoristi pažnju milijardi ljudi. Ignorišući protokol, glumac je javno osudio kršenje ljudskih prava na Tibetu i direktno prozvao tadašnjeg kineskog lidera Deng Sjaopinga, zahtevajući povlačenje trupa i nezavisnost za tibetanski narod.

Dok je publika u dvorani aplaudirala, čelnici Akademije su bili van sebe. Producent ceremonije Gil Kejts nazvao je Girove reči "arogantnim" i "neukusnim", istakavši da je nepošteno koristiti tuđu platformu za lični politički aktivizam. Zbog ovog čina, Giru je izrečena rigorozna zabrana prisustvovanja dodeli koja je trajala punih dvadeset godina – kazna koja je po strožini nadmašila čak i onu koju je skoro dobio Vil Smit zbog fizičkog nasrtaja na Krisa Roka.

Nevidljiva crna lista i kineski uticaj

Kako je moć kineskog tržišta rasla, Holivud je počeo suptilno da okreće leđa zvezdi. Njegovo prijateljstvo sa Dalaj Lamom donelo mu je doživotnu zabranu ulaska u Kinu, ali i mesto na nezvaničnoj crnoj listi velikih studija. Gir je kasnije otkrio da su mu mnogi projekti bili uskraćeni jer su finansijeri strahovali od reakcije Pekinga.

Jedno od najtežih iskustava bilo je sa poznatim kineskim rediteljem koji mu je kroz suze saopštio da moraju prekinuti saradnju. Naime, da su radili zajedno, tom reditelju i njegovoj porodici bilo bi zabranjeno da ikada više napuste zemlju ili dobiju posao.

Nepravda u godini "Čikaga"

Najočigledniji dokaz izolacije dogodio se 2003. godine. Iako je mjuzikl "Čikago" briljirao sa 13 nominacija i osvojio Oskara za najbolji film, Ričard Gir je bio jedini od glavnih glumaca koji je potpuno preskočen. Dok su Ketrin Zita Džons, Kvin Latifa, Rene Zelveger i Džon C. Rajli slavili svoje nominacije, čovek koji je osvojio Zlatni globus za ulogu advokata Bilija Flina ostao je ignorisan. Gir je priznao da ga je taj trenutak zaboleo:

"U čudu sam se pitao šta se dogodilo dok sam slušao kako svačija imena čitaju, a moje jednostavno i nepravedno preskaču."

Povratak i mirna luka u Madridu

Zabrana je tiho istekla 2013. godine, kada se glumac vratio na scenu Oskara uz opasku da ljudi zaborave na kazne ako ostanete u poslu dovoljno dugo. Danas, Gir se svesno sklonio od blokbastera i uživa u snimanju nezavisnih filmova. Naglašava da ga "uopšte ne zanima da igra nekog ostarelog džedaja" u skupim spektaklima.

Svoju istinsku sreću pronašao je daleko od lažnog sjaja Los Anđelesa. Sa suprugom Alehandrom Silvom preselio se u Madrid, gde u miru odgaja decu. Iako je platio visoku profesionalnu cenu, ostao je dosledan svojim uverenjima, dokazujući da su integritet i porodica vredniji od svake zlatne statuete.

