98. dodela filmskih nagrada Oskar održava se večeras u Dolbi teatru, a brojne zvezde filmske industrije već su ispunile svečanu dvoranu. Ceremoniju će kao i prethodne godine voditi Konan O Brajen. Sve detalje dodele nagrada možete pratiti u našem lajv blogu.

Crvenim tepihom prodefilovale su brojne zvezde sveta filma i umetnosti, a tu su i nezostavni gosti iz šoubiznisa koje su decenijama zastupljene na sceni poput modela, influensera, voditelja...

Ovako izgledaju glumice na crvenom tepihu:

Demi Mur se ove godine odlučila za veoma ekstravagantnu haljuni koja podseća na paunova pera, Daniele Bruks je dubokim dekolteom jedva obuzdala bujne obline ma na trenutke je delovalo kao da joj to baš i ne polazi za rukom.

Džesi Bakli koja je glavna favoritkinja za najbolju glumicu pojavila se u roze crvenoj kombinaciji što bi mnogi rekli da je kršenje osnovnog modnog pravila u kombinovanju ove dve boje. Međutim, izgleda da je njoj sve dozvoljeno.

Ko su glavni favoriti za dodelu Oskara:

Apsolutni rekorder po broju nominacija ove godine je ostvarenje "Grešnici" (Sinners), koje je sa trona skinulo legendarne naslove poput Titanika i La La Lenda, sakupivši više od 14 nominacija.

Dugo se verovalo da je Timoti Šalame siguran dobitnik za ulogu u filmu Marti Suprim (Marty Supreme), ali su se stvari drastično promenile. Njegovi nepromišljeni komentari o tome kako nikoga više nije briga za operu i balet izazvali su gnev umetničkih krugova, što ga je koštalo podrške glasača. Pored toga, analitičari poput Majkla Šulmana smatraju da je njegova kampanja, u kojoj je ključnu ulogu navodno igrala Kris Džener, delovala neiskreno.

U kategoriji najbolje glumice, sve oči su uprte u Irkinju Džesi Bakli. Njena uloga u filmu "Hamnet" donela joj je dominaciju tokom cele sezone, a ukoliko pobedi, postala bi prva žena iz Irske sa ovim priznanjem.