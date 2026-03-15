Hajdi Klum na crvenom tepihu Oskara 2026 u glamuroznoj haljini ukrašenoj biserima i šljokicama

Slušaj vest

Hajdi Klum odavno važi za jednu od najangažovanijih žena u svetu zabave. Između vođenja popularnih emisija, muzičkih saradnji i redovnih pojavljivanja na najvažnijim modnim događajima, slavna Nemica ne prestaje da privlači pažnju gde god da se pojavi. Zato nije bilo sumnje da će se pojaviti i na dodeli Oskara 2026, jednom od najvažnijih događaja u Holivudu.

Klum je stigla u Dolby teatar u Los Anđelesu, gde je održana prestižna filmska ceremonija, a njen dolazak na crveni tepih odmah je izazvao veliko interesovanje fotografa i prisutnih zvanica. Za ovu priliku odabrala je upečatljivu haljinu u boji kože, koja je isticala njenu figuru i bila bogato ukrašena detaljima.

Pogledajte u galeriji njeno vrelo izdanje:

Hajdi Klum na crvenom tepihu Oskara 2026 u glamuroznoj haljini ukrašenoj biserima i šljokicama

Elegantna kreacija imala je top kroj bez bretela, korsetski gornji deo i ravno krojenu suknju, dok su čitavu haljinu krasili beli biseri, šljokice i krstići raspoređeni duž cele siluete. Hajdi je upečatljiv modni izbor dodatno naglasila slojevitim bisernim ogrlicama uz vrat, među kojima se posebno isticao privezak u obliku krsta.

Celokupan stajling upotpunila je prstenjem i cipelama u nijansi kože brenda Paris Texas, koje su se savršeno uklopile uz glamuroznu modnu kombinaciju.

Kada je reč o frizuri i šminki, Hajdi Klum ostala je verna svom prepoznatljivom stilu. Kosu boje tamnog plavog tona nosila je u blagim, opuštenim talasima sa razdeljkom na sredini. Šminka je bila sjajna i sofisticirana, sa svetlucavom senkom na očima, naglašenim trepavicama, breskvastim rumenilom, sjajnim usnama i dugim, negovanim noktima.

Iako je Hajdi Klum prethodnih godina često bila viđena na predoskarovskim i afterparti događajima, ovo joj je prvo pojavljivanje na samoj ceremoniji još od 2016. godine.

Uživo prenos dodele Oskara možete pratiti na linku OVDE:

