Pre samo godinu dana Hadson Vilijams radio je kao konobar u restoranu Old Spaghetti Factory, a danas korača crvenim tepihom na 98. dodeli Oskara. Njegov uspon u svetu glume dogodio se munjevitom brzinom, a veliku popularnost doneo mu je angažman u seriji Heated Rivalry.

Dvadesetpetogodišnji glumac ove godine prvi put prisustvuje najvažnijoj filmskoj večeri u Holivudu, a na crvenom tepihu pojavio se u elegantnom crnom izdanju koje nije prošlo nezapaženo. Vilijams je za ovu priliku odabrao dvoredni sako, klasične pantalone i sjajne crne cipele, čime je ostavio utisak sofisticiranog i modernog džentlmena.

Hadson Vilijams na crvenom tepihu Oskara 2026 u elegantnom crnom odelu sa upečatljivim nakitom Foto: Frederic J. BROWN / AFP / Profimedia

Posebnu pažnju privukli su detalji koji su postali njegov svojevrsni zaštitni znak. Stajling je upotpunio upečatljivim nakitom, pa su se u kombinaciji našli dijamantski broš, srebrni sat koji obavija zglob, prsten na malom prstu i male srebrne alke u ušima.

Tokom razgovora za CNN i Variety na crvenom tepihu, mladi glumac nije krio emocije zbog prisustva na Oskarima. Opisao je ovo iskustvo kao „nestvarno i ispunjavajuće“, a usput je zaintrigirao fanove i kratkim nagoveštajem onoga što ih čeka u drugoj sezoni serije Heated Rivalry.

Na pitanje kako bi jednom rečju opisao nastavak popularne serije, Vilijams je kratko odgovorio: „seks“.

Ne propustitePop kulturaHajdi Klum psole 10 godina došla na Oskare i zapalila crveni tepih u vrelom izdanju (Foto)
Hajdi Klum na crvenom tepihu Oskara 2026 u glamuroznoj haljini ukrašenoj biserima i šljokicama
Pop kulturaCrveni tepih 98. Oskara: Demi Mur kao veliki paun, Daniel ne može da obuzda grudi, a glavna favoritkinja za Oskar prekršila osnovno modno pravilo
Daniel Bruks na 98. Oskaru
KulturaOvo su glavni favoriti za Oskara 2026, ovaj glumac ubedljivo vodi na kladionicama, a dva naslova su rame uz rame za zlatnu statuu
Figura Oskara
KulturaOvo su pravila Oskara 2026: Govor ne sme biti duži od 45 sekundi, a glasači će ovo godine morati da ispoštuju i nešto novo
Konan O’Brajen na dodeli Oskara 2025.
Pop kulturaZašto Ričard Gir nikad nije bio nominovan za Oskara? Zbog jedne rečenice lupili mu zabranu od 20 godina
Ričard Gir
KulturaDetaljan vodič za 98. dodelu Oskara: Evo gde i kada možete da pratite filmski događaj godine
Konan O’Brajen na dodeli Oskara 2025.

