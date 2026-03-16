Hadson Vilijams na crvenom tepihu Oskara 2026 u elegantnom crnom odelu sa upečatljivim nakitom

Pre samo godinu dana Hadson Vilijams radio je kao konobar u restoranu Old Spaghetti Factory, a danas korača crvenim tepihom na 98. dodeli Oskara. Njegov uspon u svetu glume dogodio se munjevitom brzinom, a veliku popularnost doneo mu je angažman u seriji Heated Rivalry.

Dvadesetpetogodišnji glumac ove godine prvi put prisustvuje najvažnijoj filmskoj večeri u Holivudu, a na crvenom tepihu pojavio se u elegantnom crnom izdanju koje nije prošlo nezapaženo. Vilijams je za ovu priliku odabrao dvoredni sako, klasične pantalone i sjajne crne cipele, čime je ostavio utisak sofisticiranog i modernog džentlmena.

Foto: Frederic J. BROWN / AFP / Profimedia

Posebnu pažnju privukli su detalji koji su postali njegov svojevrsni zaštitni znak. Stajling je upotpunio upečatljivim nakitom, pa su se u kombinaciji našli dijamantski broš, srebrni sat koji obavija zglob, prsten na malom prstu i male srebrne alke u ušima.

Tokom razgovora za CNN i Variety na crvenom tepihu, mladi glumac nije krio emocije zbog prisustva na Oskarima. Opisao je ovo iskustvo kao „nestvarno i ispunjavajuće“, a usput je zaintrigirao fanove i kratkim nagoveštajem onoga što ih čeka u drugoj sezoni serije Heated Rivalry.

Na pitanje kako bi jednom rečju opisao nastavak popularne serije, Vilijams je kratko odgovorio: „seks“.

Video: Skandal na dodeli Oskara