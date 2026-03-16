GLumica Džesi Bakli stigla je na dodelu Oskara u izdanju koje je odmah privuklo pažnju prisutnih i fotografa na crvenom tepihu.

Glumica, koja se ove godine izdvaja kao glavni favorit za osvajanje Oskara, kandidovana je zahvaljujući izuzetnoj ulozi Agnes, supruge Vilijama Šekspira, u filmu „Hamnet“ (Hamnet). Na crvenom tepihu pojavila se u stilu koji je već postao njen zaštitni znak – jednostavno, odmereno i glamurozno.

Džesi Bakli na crvenom tepihu Oskara 2026 u elegantnom i glamuroznom izdanju Foto: David Fisher / Shutterstock Editorial / Profimedia, Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia, Angela Weiss / AFP / Profimedia

Baklijeva je tokom ove sezone nagrada osvojila najvažnija priznanja, pa je prema procenama mnogih upravo ona najsigurniji izbor zaosvajanje zlatne statue. Dok se u ostalim kategorijama i dalje vodi neizvesna trka, njeno ime se gotovo jednoglasno izdvaja kao najozbiljniji kandidat za pobedu.

Zbog toga bi veliki preokret bio kada Džesi Bakli ne bi odnela prestižnu nagradu. Mnogi se pritom nadaju da se neće ponoviti iznenađenje poput prošlogodišnjeg, kada je Demi Mur ostala bez priznanja, a Oskar je završio u rukama tada znatno manje eksponirane Majki Medison.

