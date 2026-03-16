Kajli Džener na crvenom tepihu Oskara 2026 u crvenoj glamuroznoj haljini sa dubokim dekolteom

Slušaj vest

Kajli Džener iza sebe ima veoma dinamičan period, a sav taj zamah donela je i na crveni tepih Oskara 2026. Poznata preduzetnica iz sveta lepot stigla je na 98. dodelu Oskara u efektnoj crvenoj haljini sa dubokim dekolteom, čime je odmah postala jedna od najzapaženijih zvanica večeri, i pre nego što je zakoračila u Dolby teatar u Los Anđelesu.

Dženerova je za ovu priliku odabrala glamurozno izdanje koje podseća na još jednu ikonu Holivuda — izmišljeni lik Džesiku Rebit. Nosila je svetlucavu crvenu haljinu francuske modne kuće Skjapareli (Schiaparelli), uz dijamantski nakit brenda Loren Švarc (Lorraine Schwartz). Reč je o unikatnoj kreaciji koju je osmislio kreativni direktor Danijel Rouzberi, a haljina se izdvajala dubokim izrezom i detaljem koji joj je dao savremen pečat — otvorom ispod grudi.

Pogledajte u galeriji njeno vrelo izdanje:

Kajli Džener na crvenom tepihu Oskara 2026 u crvenoj glamuroznoj haljini sa dubokim dekolteom

Haljine sa ovakvim izrezima već decenijama se vraćaju na holivudske crvene tepihe, još od devedesetih godina, ali je Kajli Džener ovom modnom trendu dala upadljiv i pomalo razigran ton. Upravo takav pristup modi postao je jedan od prepoznatljivih potpisa Danijela Rouzberija.

Za njen stajling bili su zaduženi Makenzi Grandkvist i Aleksandra Rouz Grandkvist, duo koji stoji iza još nekoliko njenih zapaženih modnih izdanja u poslednje vreme. Posebno se izdvojio izgled koji je 28-godišnja Kajli ponela na dodeli Zlatnih globusa 2026, kada je takođe izazvala veliko interesovanje javnosti.

Kajli Džener nikada ne propušta priliku da modnim izborom privuče pažnju, ali njen dolazak na dodelu Oskara imao je i dodatni razlog. Naime, njen dečko Timoti Šalame nominovan je za nagradu za najboljeg glumca. Njih dvoje zajedno prolaze kroz ovu sezonu dodela nagrada, pojavljujući se rame uz rame na brojnim događajima nakon intenzivne promotivne turneje za film „Marti Supreme“ (Marty Supreme).

Pošto je kategorija u kojoj je nominovan Timoti Šalame tek bila na redu, a veče se tek zahuktavalo, Kajli je svojim dramatičnim modnim izdanjem već postavila ton za još jednu veliku noć ovog poznatog para. Ako je suditi po njenom pojavljivanju na crvenom tepihu Oskara 2026, jedan od najstilizovanijih parova sezone nagrada ne planira da uspori.

Uživo prenos dodele Oskara možete pratiti OVDE:

