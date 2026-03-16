Voditelj dodele Oskara iskoristio je uvodni monolog da se našali na račun Timotija Šalamea,posle burnih reakcija na glumčeve izjave o baletu, operi i pozorištu.

Glumac, koji je ove godine nominovan i kao producent i kao glavni glumac za film „Marti Supreme“ (Marty Supreme), postao je jedna od tema večeri već tokom uvodnog obraćanja voditelja.

Prozivke na račun glumca

Na samom početku ceremonije O’Brajen je, govoreći o pojačanom obezbeđenju, kroz šalu poručio da postoje strahovanja od „napada zajednica opere i baleta“. Odmah zatim kamera je prikazala Timotija Šalamea, koji se nasmejao dok je sedeo pored Kajli Džener. Komičar je potom dodatno pojačao šalu rečenicom da su ti ljudi „samo ljuti jer je izostavio džez“.

O’Brajen se kasnije tokom večeri još jednom osvrnuo na Šalamea. U jednom trenutku je rekao da „vibrira“ sa glumcem, a zatim kroz novu dosetku dodao da Šalame očigledno ne misli isto. Tako je kontroverza koja je poslednjih dana pratila mladog glumca dobila i javni epilog pred milionskim auditorijumom.

Omraženi glumac

Na crvenom tepihu se o celoj situaciji oglasio i Kevin O’Liri, Šalameov kolega iz filma „Marti Supreme“ (Marty Supreme). U izjavi za Variety stao je u njegovu odbranu, rekavši da je Šalame „sjajan momak“ i da je nepravedno kritikovan, uz napomenu da je, uprkos svemu, zapravo doneo dodatnu pažnju operi i baletu.

