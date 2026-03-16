Nikol Kidman na crvenom tepihu Oskara 2026 u Šanel haljini sa perjem

Nikol Kidman bila je jedna od najupečatljivijih zvanica na dodeli Oskara 2026, gde se pojavila prvi put posle nekoliko godina pauze. Slavna glumica i voditeljka vratila se na najvažnije filmsko veče u raskošnom i veoma elegantnom izdanju, potvrdivši još jednom status modne ikone Holivuda.

Za ovu priliku zvezda filma „Bebi devojka“ (Babygirl) odabrala je nežnoružičastu kreaciju modne kuće Šanel, koja je uključivala gornji deo bez bretela sa peplum krojem i dugu suknju do poda. I gornji i donji deo kombinacije bili su ukrašeni perjem, što je celom izgledu dalo dodatnu dozu glamura i dramatike. Kosu je nosila u blagim talasima, a frizuru je uz dodatke brenda Bellami oblikovao Adir Abergel.

Ovogodišnja ceremonija ujedno je i njen prvi dolazak na Oskare još od 2023. godine. Tada se na događaju pojavila sa Kitom Urbanom, sa kojim je bila u braku 19 godina.

Razvod u januaru

U septembru 2025. godine Nikol Kidman podnela je zahtev za razvod od poznatog kantri muzičara, samo tri meseca nakon što su obeležili 19 godina braka, a razvod je zaključen u januaru 2026. godine. Bivši supružnici imaju dve ćerke, Sandej Rouz, koja ima 17 godina, i Fejt Margaret, koja ima 15 godina.

U nedavnom intervjuu za Variety, glumica je prvi put javno govorila o razlazu. Na pitanje da li je dobro posle rastanka, odgovorila je da jeste, jer se uvek kreće ka onome što je dobro. Istakla je i da joj je porodica na prvom mestu, kao i da, uprkos svemu, želi da sačuva zajedništvo i nastavi dalje sa poštovanjem i dostojanstvom.

Nikol Kidman je jasno poručila da o drugim detaljima ne želi da govori iz poštovanja, ali je naglasila da će ona i Kit Urban zauvek ostati porodica. Posebno je emotivno govorila o svojim ćerkama, istakavši koliko joj znače i koliko brzo odrastaju.

