Šon Pen osvojio je Oskara za najbolju mušku sporednu ulogu na dodeli 2026. godine, zahvaljujući nastupu u filmu „Jedna bitka za drugom“ (One Battle After Another), ali se nije pojavio na ceremoniji održanoj 15. marta u Dolbi teatru u Los Anđelesu. Njegov izostanak nije izazvao preveliko iznenađenje, pošto glumac prethodno nije prisustvovao ni BAFTA nagradama ni Actor Awards, iako je na oba događaja odneo pobedu u istoj kategoriji.

Šon Pen

Komplikovan odnos sa Holivudom i nagradama

Šon Pen već godinama važi za glumca koji ima prilično složen odnos prema Holivudu i samim nagradama. Njegov stav prema filmskoj industriji često je bio otvoreno kritičan, pa zato ni odluka da preskoči Oskare nije delovala neočekivano. Upravo je taj buntovni odnos prema institucijama i ceremonijama odavno postao deo njegovog javnog imidža.

Oskari, Ukrajina i izjava koja je odjeknula

Pen je ranije izazvao veliku pažnju kada je govorio o tome da je razmišljao da svoja dva osvojena Oskara istopi i pretvori u municiju za Ukrajinu u ratu protiv Rusije. Tu izjavu dao je u intervjuu za Variety, a kasnije je otkriveno da ipak nije otišao tako daleko. Ipak, jedan od svojih Oskara poklonio je ukrajinskom predsedniku Volodimiru Zelenskom, uz poruku da mu ga vrati kada rat bude završen i zemlja ponovo bezbedna.

Dva ranija Oskara i duga istorija izostanaka

Šon Pen je ranije osvojio dva Oskara za najboljeg glumca — prvi za film „Mistična reka“ (Mystic River) 2004. godine, a drugi za „Milk“ (Milk) 2009. godine. Poznato je i da mu izostanci sa dodele nisu novost: nije prisustvovao ni ranijim ceremonijama kada je bio nominovan za filmove „Mrtav čovek hoda“ (Dead Man Walking), „Slatko i otmeno“ (Sweet and Lowdown) i „Ja sam Sem“ (I Am Sam).

