Konan O’Brajen tokom vođenja Oskara 2026 nije propustio priliku da ubaci i politički obojen humor. Posle uvodnog monologa u kojem se našalio na račun više holivudskih zvezda, među njima Timotija Šalamea i Leonarda Dikaprija, voditelj se posle reklamnog bloka vratio na scenu i izgovorio rečenicu koja je brzo postala jedna od najkomentarisanijih sa cele ceremonije.

O’Brajen je rekao da se program emituje uživo iz „teatra sa malim penisom“, a zatim dodao: „Baš da vidimo da li će svoje ime staviti ispred toga.“ Prema izveštajima više američkih medija, publika je na tu opasku reagovala uzvicima i aplauzom.

Konan O Brajen Foto: RTS Printscrin

Zašto su mnogi pomislili na Trampa

Iako Donald Tramp nije pomenut po imenu, mnogi komentatori su šalu protumačili kao aluziju na kontroverzno preimenovanje Kenedi centra u Vašingtonu. Rojters je ranije izvestio da će centar krajem 2025. godine biti preimenovan u „Donald DŽ. Tramp i Memorijalni centar za scenske umetnosti Džona F. Kenedija“, ili skraćeno „Tramp Kenedi centar“, što je izazvalo burnu reakciju u kulturnim krugovima.

Ta promena usledila je nakon odluke odbora i Trampovog jačeg uticaja na ustanovu, a izazvala je i protivljenje dela umetničke zajednice, kao i članova porodice Kenedi, koji su tvrdili da se time potkopava nasleđe Džona F. Kenedija.

