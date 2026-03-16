Slušaj vest

Zvezda Marvelovih filmova Kris Evans i njegova supruga Ana Baptista, sa kojom je u braku skoro tri godine, prvi put su zajedno prisustvovali dodeli Oskara u nedelju, 15. marta, usklađenih modnih izdanja.

Kris Evans (44) je na crveni tepih doneo opuštenu eleganciju u teget smokingu brenda Đorđo Armani (Giorgio Armani), uz leptir-mašnu, naočare za sunce i Šopar (Chopard) sat i dugmad za manžetne od ružičastog zlata. Baptista (28) je izgledala glamurozno u srebrnoj dugoj haljini sa otvorenim ramenima. Ovogodišnja ceremonija održava se samo nekoliko meseci nakon što je par dobio svoje prvo zajedničko dete, ćerku po imenu Alma Grejs Baptista Evans, koja je rođena 24. oktobra 2025. godine u Masačusetsu.

Kris Evans sa suprugom na dodeli 98. Oskara

"Uživaju u svojoj privatnosti i ovim posebnim prvim danima koje provode kao porodica sa bebom", rekao je izvor za magazin Pipl (PEOPLE).

Insajder je takođe otkrio da je zvezda filma Materialists "potpuno očaran svojom ćerkom". Dodao je: "Uživa u svakom mirnom trenutku i ne može biti ponosniji što je otac devojčice." Iako im je ovo debi na najvećoj holivudskoj večeri, par se već družio sa zvezdama 2024. godine na godišnjoj zabavi magazina Veniti Fer (Vanity Fair). On je tada nosio upečatljivo crveno odelo, dok je ona za tu priliku odabrala crno-belu haljinu bez bretela. Evans i Baptista su svoju vezu uglavnom držali podalje od očiju javnosti.

Foto: Angela Weiss / AFP / Profimedia

Izvor je potvrdio za Pipl u novembru 2022. da su se zabavljali "duže od godinu dana". Venčali su se u septembru 2023. tokom ceremonije na privatnom imanju u Kejp Kodu, u Masačusetsu. Otprilike u to vreme, Evans, koji je bio proglašen za najseksipilnijeg muškarca 2022. godine, otvorio se za Pipl o svojoj želji da se skrasi i zasnuje porodicu, ali tada nije pomenuo Baptistu.

"To je apsolutno nešto što želim: suprugu, decu, izgradnju porodice", rekao je Evans. Ovogodišnji Oskari već postaju nezaboravni uz sve glamurozne parove koji ostavljaju svoj trag. Među ostalim parovima koji su prisustvovali su Timoti Šalame (Timothée Chalamet) i devojka Kajli Džener (Kylie Jenner), Nik Džonas (Nick Jonas) i Prijanka Čopra Džonas (Priyanka Chopra Jonas), kao i Pol Meskal (Paul Mescal) i Grejsi Ejbrams (Gracie Abrams). Pažnju su privukle i majka i ćerka, Kejt Hadson (Kate Hudson) i Goldi Hon (Goldie Hawn), u svetlucavim haljinama.