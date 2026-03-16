Kejt Hadson na crvenom tepihu Oskara 2026 u zelenoj haljini i sa luksuznim zelenim dijamantima

Kejt Hadsonprivukla je veliku pažnju na dodeli Oskara 2026, održanoj 15. marta u Dolbi teatru u Los Anđelesu, gde se pojavila u svetlucavoj zelenoj haljini po meri modne kuće Đorđo Armani Prive. Glumica, koja je ove godine nominovana za najbolju glavnu žensku ulogu za film „Pesma sung blue“ (Song Sung Blue), izabrala je model sa peplum gornjim delom i naglašenom siluetom, zbog čega je bila među najupečatljivijim zvanicama večeri.

Nakit koji je zasenio sve

Kejt Hadson na crvenom tepihu Oskara 2026 u zelenoj haljini i sa luksuznim zelenim dijamantima Foto: Angela Weiss / AFP / Profimedia, Emma McIntyre / Getty images / Profimedia, Mike Coppola / Getty images / Profimedia

Ipak, najveću pažnju nije privukla samo haljina, već i luksuzni nakit koji je nosila. Kejt Hadson kombinaciju je upotpunila ogrlicom i minđušama italijanskog juvelira Garati, a centralni detalj bili su retki zeleni dijamanti ukupne težine veće od 41 karata. Više medija navelo je da je vrednost tog nakita procenjena na oko 35 miliona dolara, što ga je svrstalo među najskuplje modne dodatke viđene na ovogodišnjem crvenom tepihu.

Porodična podrška na velikoj večeri

Na ovogodišnjoj ceremoniji Kejt Hadson nije bila sama. Na Oskare je došla sa majkom Goldi Hon, koja joj je pružila podršku na jednom od najvažnijih događaja u sezoni nagrada. Njihovo zajedničko pojavljivanje dodatno je privuklo pažnju fotografa i publike, pa je veče za Kejt bilo i glamurozno i veoma lično.

Video: Skandal na dodeli Oskara