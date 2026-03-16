Kejt Hadsonprivukla je veliku pažnju na dodeli Oskara 2026, održanoj 15. marta u Dolbi teatru u Los Anđelesu, gde se pojavila u svetlucavoj zelenoj haljini po meri modne kuće Đorđo Armani Prive. Glumica, koja je ove godine nominovana za najbolju glavnu žensku ulogu za film „Pesma sung blue“ (Song Sung Blue), izabrala je model sa peplum gornjim delom i naglašenom siluetom, zbog čega je bila među najupečatljivijim zvanicama večeri.

Nakit koji je zasenio sve

Kejt Hadson na crvenom tepihu Oskara 2026 u zelenoj haljini i sa luksuznim zelenim dijamantima

Ipak, najveću pažnju nije privukla samo haljina, već i luksuzni nakit koji je nosila. Kejt Hadson kombinaciju je upotpunila ogrlicom i minđušama italijanskog juvelira Garati, a centralni detalj bili su retki zeleni dijamanti ukupne težine veće od 41 karata. Više medija navelo je da je vrednost tog nakita procenjena na oko 35 miliona dolara, što ga je svrstalo među najskuplje modne dodatke viđene na ovogodišnjem crvenom tepihu.

Porodična podrška na velikoj večeri

Na ovogodišnjoj ceremoniji Kejt Hadson nije bila sama. Na Oskare je došla sa majkom Goldi Hon, koja joj je pružila podršku na jednom od najvažnijih događaja u sezoni nagrada. Njihovo zajedničko pojavljivanje dodatno je privuklo pažnju fotografa i publike, pa je veče za Kejt bilo i glamurozno i veoma lično.

Ne propustitePop kulturaEjmi Madigan šokirala sve pristune na Oskarima: Glumica osvojila priznanje, ali ovaj govor će se pamtiti
Ejmi Medigen prima Oskara 2026 za najbolju sporednu glumicu za film „Oružja“ (Weapons)
Pop kulturaŠok u uživo prenosu! Šon Pen nije želeo da dođe i uzme svog Oskara: Glumac zagrmeo na organizaotre
Šon Pen
Pop kulturaNikol Kidman je praktično magična u perjanoj haljini na dodeli Oskara 2026: Glumica sija kao milion dolara nakon razvoda
Nikol Kidman na crvenom tepihu Oskara 2026 u Šanel haljini sa perjem
Pop kulturaDevojka Leonarda Dikaprija se ušunjala na dodelu Oskara: Pobegla paparacima, kažu da se ne odvaja od slavnog glumca
Leonardo Dikaprio na dodeli Oskara 2026 dok publika prati da li je sa njim i Vitorija Ćereti
Pop kulturaZvezda serije "Vatreni rivali" Hadson Vilijams šokirao izjavom na Oskarima: Fanovi u transu zbog komentara
Hadson Vilijams na crvenom tepihu Oskara 2026 u elegantnom crnom odelu sa upečatljivim nakitom
Pop kulturaSve oči su večeras uprte u nju: Džesi Bakli večeras dominira na crvenom tepihu
Džesi Bakli na crvenom tepihu Oskara 2026 u elegantnom i glamuroznom izdanju

 Video: Skandal na dodeli Oskara

SKANDAL NA DODELI OSKARA: Vil Smit ošamario komičara Krisa Roka zbog supruge Izvor: Kurir televizija