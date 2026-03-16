Džimi Kimel na sceni Oskara 2026 tokom šale na račun Melanije Tramp i njenog dokumentarca

Džimi Kimel je na dodeli Oskara uručio nagradu za najbolji kratki dokumentarni film i istakao moć dokumentarnih filmova. Napomenuo je da se dokumentarci često snimaju suočeni sa velikim ličnim rizikom zbog onoga što otkrivaju u smislu onoga što uče ili pozivaju na nepravdu.

„Postoje i dokumentarci u kojima šetate po Beloj kući isprobavajući cipele“, rekao je Kimel, oštro kritikujući Trampa, čiji je dokumentarac, Melanija, objavljen ranije ove godine.

Džimi Kimel uručuje nagradu za najbolji kratki dokumentarni film na Oskarima 2026 Foto: KEVIN WINTER / Getty images / Profimedia

Kimel je takođe priznao da se ne prihvata svuda vrednost slobode govora, rekavši da su ta mesta „Severna Koreja i CBS“, kritikujući mrežu zbog navodnog cenzurisanja voditelja kasnonoćne emisije Stivena Kolberta.

Dokumentarac, koji je premijerno prikazan ranije ove godine, a kasnije je počeo da se emituje na Amazon Prajm Video, bio je predmet stalnog ismevanja od strane Kimela u emisiji Džimija Kimela.

Film, koji je režirao Bret Ratner, prati bivšu prvu damu u periodu oko Donaldovog povratka na dužnost i naišao je na kritike kritičara koji su ga opisali kao površan i u velikoj meri fokusiran na imidž, modu i trenutke iza kulisa.

Dokumentarni film "Melanija" prati 20 dana iz života Melanije, od Trumpove predsedničke kampanje 2025. do Dana inauguracije.

Kimel je takođe proglasio pobednika za najbolji dokumentarni film i rekao da bi predsednik Donald Tramp bio ljut što Melanijin dokumentarac nije nominovan za nagradu.

