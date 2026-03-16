Džejms Van Der Bik nije bio među imenima prikazanim u televizijskom segmentu „In Memoriam“ tokom 98. dodele Oskara.To je izazvalo pažnju dela publike, posebno zato što je glumac preminuo 11. februara 2026. godine u 48. godini, posle borbe sa karcinomom debelog creva u trećem stadijumu.

Akademija ga je ipak uvrstila u dužu posvetu

Iako nije prikazan u televizijskom prenosu, Van Der Bik se nalazi u zvaničnoj, proširenoj verziji memorijalnog omaža koju je Akademija objavila na svom sajtu. Time je potvrđeno da nije potpuno izostavljen iz odavanja počasti, već samo iz kraće televizijske montaže.

Publika ga pamti po televiziji, ali i filmu

Van Der Bik je široj publici najpoznatiji po ulozi u seriji „Dosonov svet“ (Dawson’s Creek), kao i po seriji „Ne veruj kučki iz stana 23“ (Don’t Trust the B---- in Apartment 23), ali je ostvario i zapaženu filmsku karijeru. Među njegovim poznatijim filmskim naslovima izdvaja se „Univerzitetski bluz“ (Varsity Blues) iz 1999. godine. Upravo zato je deo publike smatrao da je zaslužio mesto i u televizijskom segmentu ceremonije.

Emotivan segment dodele i velika imena koja su pomenuta

Ovogodišnji segment „In Memoriam“ na Oskarima bio je posebno zapažen i zbog velikih posveta drugim legendama filma. Posebnu pažnju dobili su Rob Rajner i Robert Redford, dok je Barbra Strajsend izvela pesmu „Kakvi smo bili“ (The Way We Were) u čast Redfordu. U okviru memorijalnog dela pomenuta su i druga velika imena iz sveta filma, što je ceo segment učinilo jednim od emotivnijih trenutaka večeri.

