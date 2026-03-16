Majkl B. Džordan osvojio je Oskara za najbolju glavnu mušku ulogu za film „Grešnici“ (Sinners), čime je na 98. dodeli nagrada Američke filmske akademije upisao prvi trijumf u karijeri u ovoj kategoriji.

Njegova pobeda došla je posle izuzetno jake konkurencije, u kojoj su bili i Timoti Šalame za film „Marti Supreme“ (Marty Supreme), Leonardo Dikaprio za „Jedna bitka za drugom“ (One Battle After Another), Itan Hok za „Plavi mesec“ (Blue Moon) i Vagner Moura za „Tajnog agenta“ (The Secret Agent).

Prvi Oskar i važan trenutak za karijeru

Za Džordana je ovo prvi Oskar, a nagrada je dodatno značajna jer je stigla posle više od dve decenije rada i niza zapaženih uloga. AP navodi da je nagrađen za dvostruku ulogu blizanaca u filmu Rajana Kuglera i time postao prvi glumac koji je osvojio Oskara za tumačenje identičnih blizanaca.

Neizvesnost do poslednjeg trenutka

Kategorija za najboljeg glavnog glumca važila je za jednu od najnepredvidivijih. Uoči ceremonije često se pominjalo da Timoti Šalame ima veoma ozbiljne šanse, ali je u završnici kampanje dosta pažnje izazvala i polemika oko njegovih izjava o operi i baletu. Te izjave su izazvale burne reakcije i otvorile dodatne rasprave pred samu ceremoniju, mada nema potvrde da su presudno uticale na ishod glasanja.

Kako je reagovala konkurencija

Uprkos tome što je važio za jednog od favorita, Timoti Šalame je pobedu Majkla B. Džordana ispratio sportski i podržao ga aplauzom. Istu reakciju su imali i ostali nominovani, a Dikaprio je čak ustao dok je aplaudirao kolegi.

