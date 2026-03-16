Dodela Oskara, najprestižnijih filmskih nagrada na svetu, održana je u Dolbi teatru u Los Anđelesu. Voditelj 98. spektakla po redu bio je komičar Konan O’Brajen. Najviša priznanja dobili su Majkl B. Džordan za najboljeg glumca, Džesi Bakli za najbolju glumicu, a film "Jedna bitka za drugom" je proglašen najboljim filmskim ostvarenjem.

Tokom programa koji je trajao više od tri sada, na sceni su se ređali dobitnici priznanja, a veče je bilo ispunjeno emocijama uz neizbežne suze i emotivne govore dobitnika zlatnih Oskara.

Džesi Bakli na dodeli Oskara:

"Hvala vam puno. Ovo je... zaista posebno. Hvala svim ženama pored kojih stojim. Želim raditi sa svima vama. Hvala producentima koji su složili ovaj film i kolegama koji su igrali pored mene. Hvala mojoj irskoj porodici. Volim te, Frede. Ti si moj najbolji prijatelj. Želim imati još 20 miliona dece s tobom. .. To je najvažniji susret u mom životu. U Velikoj je Britaniji Majčin dan. Posvećujem ovo predivnom haosu koje je majčino srce. Ovo je najveća čast", rekla je Bakli

U jednom trenutku obratila i svojoj maloj ćerki Isli, koja je rođena ubrzo nakon završetka snimanja filma Hamnet.

Govoreći o svojoj osmomesečnoj bebi, glumica se našalila da devojčica verovatno „nema apsolutno nikakvu predstavu šta se dešava… i verovatno sanja mleko.

Emotivan je bio i Majkl B Džordan koji se posebno zahvalio svojoj mami:

Majkl B Džordan je dobitnik Oskara za najbolju mušku ulogu:

"Bog je dobar. Mama, šta ima? Znate koliko volim mamu. I moj je tata tu. Došao je iz Gane. Hvala vam što ste verovali u originalnu viziju. Čast mi je što mi je Rajan Kugler dao priliku da sarađujemo. Hvala svim drugim glumcima. Hvala vam što ste me podržali. Jao... Stojim ovde zbog ljudi koji su došli pre mene. Biti među velikanima. Hvala vam što se kladite na mene. Hvala publici koja išla gledati ‘Grešnike‘", rekao je glumac.

Podsetimo, do nedavno je glavni favorit za ovu nagradu bio Timoti Šalame međutim sve se preokrenulo kada je u jednom svom intervjuu samo nekoliko dana pred dodelu Oskara rekao kako su balet i pozorište dosadni i da to nikoga ne zanima. Akademija mu je to očigledno veoma zamerila posebno jer se podigla velika bura u javnosti.