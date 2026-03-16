Slušaj vest

Tokom ceremonije dodele Oskara održan je posebno emotivni deo kada je u sali zavladao muk, a glumci su nemi od bola odali počast preminulim kolegama. Ovogodišnji segment „In Memoriam“ na Oskarima 2026 bio je proširen upravo zato što je prethodna godina odnela veliki broj važnih imena iz sveta filma.

Pogledajte u galeriji delić segmenta "In Memoriam":

1/13 Vidi galeriju Na ceremoniji dodele Oskar glumci su odali počast preminulim kolegama Foto: ABC / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Posebna počast Robu Rajneru i Mišel Rajner

Jedan od centralnih trenutaka večeri bila je posveta Robu Rajneru i njegovoj supruzi Mišel Rajner. Njih dvoje, koji su stradali u decembru 2025. godine, dobili su posebno mesto u memorijalnom segmentu, a dirljiv omaž uputio im je njihov blizak prijatelj Bili Kristal.

On je govorio o Rajnerovim filmovima kao delima koja će trajati generacijama jer su govorila o ljudskosti, humoru, emocijama i onome čemu ljudi teže. Posebno je istakao i Mišel Rajner, naglašavajući njen doprinos filmu, fotografiji i borbi za društvenu pravdu, uključujući i zalaganje za bračnu jednakost u SAD.

Barbra Strejsend nastupila na dodeli Oskara nakon više od decenije u znak emotivne počasti Robertu Redfordu.

Pogledajte u galeriji footgrafije omaža Robertu Redfordu:

1/5 Vidi galeriju Omaž Robertu Redfordu na 98. Oskarima Foto: RTS Printscreen

Na scenu izašli glumci iz njegovih kultnih filmova

Posle Kristalovog govora, na sceni su se pojavili brojni glumci koji su sarađivali sa Robom Rajnerom u njegovim najpoznatijim filmovima. Među njima su bili Meg Rajan, Majkl Mekin, Kristofer Gest, Kifer Saderland, Kevin Polak, Demi Mur, Keri Elves, Mendi Patinkin, Kerol Kejn, Fred Sevidž, Keti Bejts, Džeri O’Konel, Vil Viton, Anet Bening i Džon Kjuzak. Taj trenutak dodatno je pojačao emotivni ton ceremonije i učinio Rajnerovu posvetu jednom od najupečatljivijih scena večeri.

Rejčel Mekadams odala počast Dajen Kiton i Ketrin O’Hari

U okviru posebnog dela memorijalnog segmenta, Rejčel Mekadams govorila je o Dajen Kiton i Ketrin O’Hari. Taj deo bio je zamišljen kao nežnija i ličnija posveta dvema glumicama koje su ostavile veliki trag u filmu i popularnoj kulturi. Mekadamsova je, prema izveštajima, bila vidno emotivna tokom tog obraćanja.

I pored dužeg trajanja, neka imena nisu prikazana u prenosu

Iako je segment bio duži nego inače, nije obuhvatio baš sve poznate ličnosti koje su preminule između dve dodele Oskara. Među izostavljenima iz TV prenosa bili su Brižit Bardo, Džejms Van Der Bik, Erik Dejn, Malkom-Džamal Vorner, Bad Kort, Tom Nunan i Džulijan Mekmahon, iako su mnoga od tih imena ipak uvrštena u dužu memorijalnu listu objavljenu na sajtu Akademije. Upravo ti izostanci brzo su postali tema komentara na društvenim mrežama.

Zaboravili kolegu koji je umro pre mesec dana

Džejms Van Der Bik nije bio među imenima prikazanim u televizijskom segmentu „In Memoriam“ tokom 98. dodele Oskara.To je izazvalo pažnju dela publike, posebno zato što je glumac preminuo 11. februara 2026. godine u 48. godini, posle borbe sa karcinomom debelog creva u trećem stadijumu.

Džejms van der Bik

Van Der Bik se nalazi u zvaničnoj, proširenoj verziji memorijalnog omaža koju je Akademija objavila na svom sajtu. Time je potvrđeno da nije potpuno izostavljen iz odavanja počasti, već samo iz kraće televizijske montaže.

