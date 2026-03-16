Nastup Barbre Strajsend bio je jedan od najemotivnijih trenutaka večeri na 98. dodeli Oskara. Slavna umetnica, koja ima 83 godine, pojavila se u okviru segmenta „In Memoriam“ i izvela deo pesme „Kakvi smo bili“ (The Way We Were) u čast pokojnom Robertu Redfordu. Bio je to njen prvi nastup na sceni Oskara još od 2013. godine, kada je istom pesmom odala počast kompozitoru Marvinu Hamlišu.

Dirljive uspomene na Roberta Redforda

Pre nego što je zapevala, Strajsendova je evocirala uspomene na nastanak filma „Kakvi smo bili“ (The Way We Were), koji je režirao Sidni Polak. Prisetila se da je, kada je prvi put pročitala scenario, mogla da zamisli samo jednog čoveka u ulozi Habla Gardinera — upravo Roberta Redforda. Kako je ispričala, on je u početku odbio ulogu jer je smatrao da lik nema čvrstinu i da ni za šta istinski ne stoji, ali je posle brojnih dorada scenarija ipak pristao. Strajsend ga je opisala kao briljantnog i suptilnog glumca sa kojim je bilo posebno uzbudljivo igrati, jer nikada nije znala šta će uraditi u sledećoj sceni.

Lična uspomena koja je posebno dirnula publiku

Jedan od najpotresnijih delova njenog obraćanja bio je trenutak kada je podelila uspomenu na njihov kasniji telefonski razgovor. Ispričala je da joj je Redford tada rekao da je mnogo voli i da će je uvek voleti. Dodala je da je u poslednjem pismu koje mu je napisala odgovorila istim rečima i potpisala se nadimkom „Babs“, iako je ranije umela da se našali da joj taj nadimak nikako ne pristaje. Upravo je ta lična nota njen nastup učinila jednim od najemotivnijih u celoj ceremoniji.

Video: Skandal na dodeli Oskara