Konan O’Brajen vratio se kao domaćin Oskara i 2026. godine, pošto je Akademija odlučila da mu i drugu godinu zaredom poveri vođenje najvažnije filmske ceremonije. Oskari su održani 15. marta u Dolbi teatru u Los Anđelesu, a O’Brajen je veče otvorio u svom prepoznatljivom stilu — uz humor, ironiju i nekoliko vrlo preciznih šala na račun najvećih zvezda večeri.

Odmah pecnuo Timotija Šalamea

Timoti Šalame na dodeli Oskara 2026 Foto: KEVIN WINTER / Getty images / Profimedia

Jedan od prvih na udaru našao se Timoti Šalame, posle nedavnih komentara da „nikoga nije briga“ za balet i operu. O’Brajen se našalio da je obezbeđenje na ceremoniji pojačano zbog moguće reakcije zajednica opere i baleta, a zatim dodao da su verovatno ljuti i zato što je glumac zaboravio da pomene džez. Kamera je u tom trenutku prikazala Šalamea, koji se smejao zajedno sa publikom.

Šale o filmovima i nominovanima

Tokom monologa O’Brajen se osvrnuo i na ovogodišnje nominovane filmove. Za film „F1“ (F1) kroz šalu je rekao da je to priča o vozaču trka koji pobeđuje tako što odluči da vozi brže, dok je za film „Grešnici“ (Sinners), koji je imao čak 16 nominacija, ubacio opasku o reditelju Rajanu Kugleru i Akademiji. Posebno je prokomentarisao i Rouz Birn, svoju koleginicu iz filma „Da sam imala noge, šutnula bih te“ (If I Had Legs I’d Kick You), našalivši se da je teško glumiti pored osobe u koju ste dugo zaljubljeni, ali da je ona taj posao odradila odlično.

Leonardo Dikaprio postao deo šale uživo

Leonardo Dikaprio kao mim na Oskarima 2026 Foto: Printscreen: Youtube/ABC News

Leonardo Dikaprio takođe je dobio svoj trenutak u monologu, kada je O’Brajen pokušao da od njega napravi novi viralni mim. Kamera je prikazala glumca uz natpis koji je sugerisao da nije pristao na sve to, a Dikaprio je odgovorio zbunjenim izrazom lica i tako ušao u igru, na oduševljenje publike. Upravo taj detalj izdvojen je među zabavnijim momentima uvodnog dela ceremonije.

Akademija zadovoljna njegovim povratkom

Akademija je još ranije saopštila da se O’Brajen vraća jer je prethodne godine ostavio veoma dobar utisak kao domaćin.

Video: Skandal na dodeli Oskara