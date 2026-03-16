Sloboda Mićalović bila je tema u kultnom kvizu Slagalica na RTS, u okviru igre Spojnice, u kojoj su takmičari imali zadatak da spoje glumičine televizijske i filmske uloge.

Takmičarima je bilo postavljeno pitanje "Koje su filmske i TV uloge Slobode Mićalović", a glumica je ovaj trenutak na televiziji zabeležila i objavila na Instagramu uz emotikon ruku koje iskazuju zahvalnost što se našla u najdugovečnijem kvizu na ovim prostorima.

Sloboda otkrila tajnu mladolikog izgleda

Sloboda Mićalović i u petoj deceniji izgleda zanosno, a tajna njenog mladolikog izgleda je u redovnoj i pravilnoj nezi kože pred spavanje.

Nikada ne preskače temeljno čišćenje lica, iako ima naporna snimanja i često se kasno vraća kući.

- Koliko god da sam umorna ili da se kasno vratim, čišćenje lica ne preskačem.Moje lice je moj alat. Nega se vidi i za 20 i za 30 godina. Ne ide mi u prilog da se cementiram jakom šminkom - izjavila je jednom prilikom glumica.

Kaže da uvek nosi mali kofer sa kozmetikom, koji je ponekad teži i od onog s garderobom. Osim nege kože, Sloboda u svoju rutinu uključuje i razne hobije.

- Mislim da žena mora da odvoji vreme za sebe, jer je to ulaganje i u posao. Treninzi, čitanje, gledanje filmova, zubar... Sve to dođe na red, pa i lepota lica - rekla je glumica.

Naglašava da su joj kvalitetan san i hidratacija jednako važni.

- Ustajem u šest ili sedam kada imam snimanja, ali kada nemam, spavam i do devet. Pijem mnogo vode, volim čajeve i trudim se da se zdravo hranim - dodala je svojevremeno.

