Tejana Tejlor dobro će zapamtiti sinoćnu dodelu Oskara, 98. u istoriji, ali ne samo po dobru. Osim što je na ceremoniji u Los Anđelesu trijumfovao film "Jedna bitka za drugom", u kom je odigrala istaknutu ulogu pa bila nominovana za najbolju sporednu glumicu, doživela je nekoliko neprijatnih situacija.

Glumica Tejana Tejlor došla je na dodelu Oskara 2026 u Chanel haljini, i sa Tiffany & Co. nakitom, tačnije sa dijamanstkom ogrlicom "Shooting Star". Zablistala je i na Vanity fair zabavi nakon same ceremonije, u beloj haljini-spavaćici.

Dok je prvo njeno izdanje bilo pompezno, drugo je bilo svedenije. A oba su svakako bila efektna u skladu sa njenom reputacijom jedne od najbolje odevnih žena na svetu.

Tejana Tejlor sedela je u Dolbi teatru pored Leonarda Dikaprija i njegove devojke, što je bilo više nego zanimljivo jer ju je pratio glas da je ljubavnica ovog oskarovca.

"Ne gurajte me, ne dirajte me!"

Tejana Tejlor doživela je sinoć veoma neprijatnu situaciju na dodeli Oskara. Burno je reagovala kada ju je jedan muškarac gurnuo dok je pokušavala da se probije kroz gužvu, kako ona tvrdi na ovom snimku.

"Vi ste muškarac koji stavlja ruke na ženu. Vrlo ste bezobrazni. Vrlo ste bezobrazni. Vrlo ste bezobrazni", govorila je u besu Tejana Tejlor pa se okrenula i objasnila zabrinutim očevicima ove napete situacije: "Jer je stavio ruke na ženu. Bukvalno me gurnuo.Bio je prokleto blizu da me obori". Pogledajte skandal iz bekstejdža Oskara.

"Najlažnije sra*e ikada"

Tejana Tejlor našla se na meti komentara da je odglumila euforiju nakon što ju je Ejmi Madigan pobedila na Oskaru u trci za najbolju sporednu glumicu.

Kada je čula ime dobitnice, ustala je sa stolice, visoko podigla ruke i apaludirala. "Tejana Tejlor glumi sreću, devojko, sedi i opusti se", "Njena reakcija je najlažnije sra*e ikada", "Zašto se ponaša kao da ne plače u sebi?", glase komentari na X mreži.

Stručnjak za govor tela Džudi Džejms slaže se da je reakcija bila lažna, a isto smatra i za način na koji je El Faning odreagovala kada je izgubila priznanje u istoj kategoriji.

"Obe su sakrile svoje stvarno razočaranje maskirajući autentične izraze lica", izjavila je za Daily mail.

Kako je napomenula, njihove preterane reakcije odraz su prirodnog razočranja koje su ispoljile preneglašenim radovanjem.

