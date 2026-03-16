Leonardo Dikaprio na dodeli Oskara 2026 dok publika prati da li je sa njim i Vitorija Ćereti

Holivudska zvezda Leonardo Dikaprio ove godine je na dodelu Oskara stigao sa posebnom pratnjom - svojom glamuroznom devojkom, italijanskom manekenkom Vitorijom Ćereti, čime je dodatno privukao pažnju na crvenom tepihu najvažnije filmske večeri.

Ovo je prvi put da je Dikaprio poveo Ćereti na prestižnu ceremoniju, a mnogi su upravo taj trenutak protumačili kao znak da je njihova veza postala ozbiljna. Iako nisu zajedno pozirali fotografima na crvenom tepihu, Ćereti je sedela pored glumca u publici i privlačila poglede u upečatljivoj krvavo crvenoj haljini, uz elegantno podignutu kosu

Vitorija i Leonardo Foto: ABC / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Italijanska manekenka (27) prvi put je povezana sa Dikaprijem u leto 2023. godine, a od tada se njihova veza razvija daleko od očiju javnosti, ali sve stabilnije. Njihovo zajedničko pojavljivanje na Oskarima samo je dodatno podgrejalo spekulacije da je glumac pronašao osobu sa kojom želi ozbiljniju vezu.

Zanimljivo je da Dikaprio retko dovodi partnerke na ovu ceremoniju. Poslednji put to se dogodilo 2020. godine, kada je na dodelu došao sa manekenkom Kamilom Morone, dok je ranije, na Oskarima 2005. godine, bio u pratnji supermodela Žizel Bundšen.

Glumac (51) ove godine bio je nominovan za drugog Oskara u karijeri za ulogu u filmu One Battle After Another. Ipak, prestižna statua za najboljeg glumca na kraju je pripala Majklu B. Džordanu za ulogu u filmu Sinners.

Majkl B Džordan Foto: Chris Pizzello / PA Images / Profimedia

Devedeset osma dodela Oskara, koja slavi najbolje filmove iz 2025. godine, održana je u Dolbi teatru u Los Anđelesu, a ceremoniju je vodio komičar Konan O’Brajen, koji je drugu godinu zaredom bio domaćin nakon što je u toj ulozi nasledio Džimija Kimela.

aVeliki pobednik večeri bio je film One Battle After Another reditelja Pola Tomasa Andersona, koji je osvojio Oskara za najbolji film, dok je Anderson nagrađen i za najbolju režiju.

Ekipa filma One Battle After Another Foto: Patrick T. FALLON / AFP / Profimedia

U glumačkim kategorijama trijumfovali su Majkl B. Džordan za film Sinners i Džesi Bakli za ulogu u filmu Hamnet. Nagradu za najbolju sporednu mušku ulogu dobio je Šon Pen za film One Battle After Another, dok je za najbolju sporednu glumicu proglašena Ejmi Medigan za ostvarenje Weapons.

Film Sinners, koji je imao čak 16 nominacija, osvojio je i nagrade za najbolji originalni scenario, najbolju fotografiju i najbolju originalnu muziku, dok je One Battle After Another nagrađen i za najbolju montažu, kao i za najbolji kasting, kategoriju koja je ove godine prvi put uvedena.

Leo i Vitorija Foto: ABC / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

U ostalim kategorijama istakli su se filmovi Frankenstein, koji je nagrađen za šminku i frizuru, kostim i scenografiju, kao i KPop Demon Hunters, koji je proglašen najboljim animiranim filmom i osvojio nagradu za najbolju originalnu pesmu „Golden“. Norveški film Sentimental Value trijumfovao je u kategoriji najboljeg međunarodnog filma, dok je nagradu za najbolje vizuelne efekte dobio spektakl Avatar: Fire and Ash.

Ceremonija je još jednom potvrdila da Oskari ostaju najvažniji događaj u filmskoj industriji, ali i mesto gde se, pored velikih filmskih pobeda, često priča i o glamuru, ljubavima i modnim izdanjima koja privlače pažnju javnosti širom sveta.

(Kurir.rs/ Ona.rs)

