Džesi Bakli na crvenom tepihu Oskara 2026 u elegantnom i glamuroznom izdanju

Irska glumica Džesi Bakli ponovo je u centru svetske filmske pažnju. Dobitnica je Oskara za najbolju glumicu u filmu ''Hamnet'', što je potvrda njenog statusa jedne od najsnažnijih i najcenjenijih glumica svoje generacije.

"Hvala vam puno. Ovo je... zaista posebno. Hvala svim ženama pored kojim stojim. Želim da radim sa svima vama. Hvala producentima koji su složili ovaj film i kolegama koje su igrali pored mene. Hvala mojoj irskoj porodici. Volim te, Frede. Ti si moj najbolji prijatelj. Želim da imam još 20 miliona dece s tobom. To je najvažniji susret u mom životu. U Velikoj je Britaniji Dan majki. Posvećujem ovo predivnom haosu koje je majčino srce. Ovo je najveća čast", rekla je Bakli nakon uručenog Oskara.

Džesi Bakli rođena je 28. decembra 1989. u Kilarniju u Irskoj, kao najstarije od petoro dece. Odrasla je u porodici u kojoj je umetnost imala važno mesto – njena majka Marina je profesorka pevanja, što je veoma uticalo na Džesinu ranu ljubav prema muzici i nastupu.

Šira javnost ju je upoznala 2008. godine, kada se pojavila u BBC-jevom talent šou programu ''I’d Do Anything''. Iako nije pobedila, njen talenat nije prošao nezapaženo. Usledile su studije na prestižnoj londonskoj akademiji RADA, gde je dodatno izbrusila svoj glumački izraz.

Bakli se vrlo brzo profilisala kao glumica koja bira kompleksne i emocionalno zahtevne likove. Veliki proboj ostvarila je ulogom u psihološkom trileru ''Beast'' (2017), a zatim i u filmu ''Wild Rose'' (2018), gde je pokazala i svoj raskošni pevački talenat.

Publiku i kritiku oduševila je u filmovima ''I’m Thinking of Ending Things'', ''The Lost Daughter'' – za koji je već bila nominovana za Oskara u kategoriji sporedne glumice – te u nagrađivanom filmu ''Women Talking''. Sada, s osvojenim Oskarom za ulogu u filmu ''Hamnet'', njena karijera doseže novi nivo.

Džesi Bakli u filmu Hamnet Foto: Image Capital Pictures / Film Stills / Profimedia

Uprkos globalnoj slavi, Džesi Bakli uspeva da svoj privatni život drži dalje od medija. Od 2022. godine živi u Norfolku u Engleskoj, a deo vremena provodi i u Londonu.

U leto 2023. udala se za partnera Fredija, koji radi u području mentalnog zdravstva. Upoznali su se na sastanku koji su im organizovali zajednički prijatelji, a glumica vrlo retko iznosi detalje o svom suprugu u javnosti.

Godine 2025. postala je majka devojčice. U nekoliko intervjua je istakla kako joj je majčinstvo promenilo pogled na život i produbilo emocionalno razumevanje likova koje tumači.

Džesi Bakli poznata je po intenzivnoj, ogoljenoj i duboko emotivnoj glumi. Ne boji se da rizikuje, bira neobične projekte i sarađuje s autorima koji pomeraju granice filmskog izraza. Upravo ta hrabrost i autentičnost izdvajaju je od mnogih savremenih zvezda.

