Osvojio Oskara, pa otišao na pljeskavicu i pomfrit: Pogledajte kako je Majkl B. Džordan proslavio to što je proglašen najboljim glumcem (VIDEO)
Nakon glamurozne večeri u kojoj je osvojio Oskara, holivudski glumac Majkl B. Džordan odlučio je da slavlje obeleži na potpuno neočekivan način.
Holivudska noć iz snova za Majkla B. Džordana završila se – hamburgerom i pomfritom.
Nakon što je osvojio svog prvog Oskara u karijeri, glumac je slavlje odlučio da obeleži na potpuno neočekivan način - odlaskom u restoran brze hrane.
Snimci koje su se ubrzo pojavili na društvenim mrežama prikazuju Džordana kako u elegantnom crnom odelu sedi za stolom u restoranu i uživa u hamburgeru i pomfritu, dok je zlatnu statuetu Oskara stavio tik pored platoa s hranom.
U galeriji pogledajte kako je Majklu B. Džordanu uručen Oskar:
Ono što je dodatno privuklo pažnju jeste atmosfera u restoranu. Oko Džordana se okupio veliki broj ljudi koji su mobilnim telefonima snimali neobičan prizor – holivudska zvezda s Oskarom u ruci, ali u potpuno opuštenom okruženju.
''Ikona'', ''Ovo je predobro!'', ''Bravo, Majkl!'', pišu mu ispod snimka.
Majkl je svog prvog Oskara dobio za film ''Grešnici'' kao najbolji glavni glumac.
