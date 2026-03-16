Slušaj vest

Nakon glamurozne večeri u kojoj je osvojio Oskara, holivudski glumac Majkl B. Džordan odlučio je da slavlje obeleži na potpuno neočekivan način.

Holivudska noć iz snova za Majkla B. Džordana završila se – hamburgerom i pomfritom.

Nakon što je osvojio svog prvog Oskara u karijeri, glumac je slavlje odlučio da obeleži na potpuno neočekivan način - odlaskom u restoran brze hrane.

Snimci koje su se ubrzo pojavili na društvenim mrežama prikazuju Džordana kako u elegantnom crnom odelu sedi za stolom u restoranu i uživa u hamburgeru i pomfritu, dok je zlatnu statuetu Oskara stavio tik pored platoa s hranom.

U galeriji pogledajte kako je Majklu B. Džordanu uručen Oskar:

Majkl B. Džordan prima Oskara 2026 za najboljeg glavnog glumca za film „Grešnici" (Sinners)

Ono što je dodatno privuklo pažnju jeste atmosfera u restoranu. Oko Džordana se okupio veliki broj ljudi koji su mobilnim telefonima snimali neobičan prizor – holivudska zvezda s Oskarom u ruci, ali u potpuno opuštenom okruženju.

''Ikona'', ''Ovo je predobro!'', ''Bravo, Majkl!'', pišu mu ispod snimka.

Majkl je svog prvog Oskara dobio za film ''Grešnici'' kao najbolji glavni glumac.

