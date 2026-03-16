Nakon glamurozne večeri u kojoj je osvojio Oskara, holivudski glumac Majkl B. Džordan odlučio je da slavlje obeleži na potpuno neočekivan način.

Holivudska noć iz snova za Majkla B. Džordana završila se – hamburgerom i pomfritom.

Nakon što je osvojio svog prvog Oskara u karijeri, glumac je slavlje odlučio da obeleži na potpuno neočekivan način - odlaskom u restoran brze hrane.

Snimci koje su se ubrzo pojavili na društvenim mrežama prikazuju Džordana kako u elegantnom crnom odelu sedi za stolom u restoranu i uživa u hamburgeru i pomfritu, dok je zlatnu statuetu Oskara stavio tik pored platoa s hranom.

U galeriji pogledajte kako je Majklu B. Džordanu uručen Oskar:

Majkl B. Džordan prima Oskara 2026 za najboljeg glavnog glumca za film „Grešnici“ (Sinners) Foto: Chris Pizzello, PA Images / Alamy / Profimedia, KEVIN WINTER / Getty images / Profimedia

Ono što je dodatno privuklo pažnju jeste atmosfera u restoranu. Oko Džordana se okupio veliki broj ljudi koji su mobilnim telefonima snimali neobičan prizor – holivudska zvezda s Oskarom u ruci, ali u potpuno opuštenom okruženju.

''Ikona'', ''Ovo je predobro!'', ''Bravo, Majkl!'', pišu mu ispod snimka.

Majkl je svog prvog Oskara dobio za film ''Grešnici'' kao najbolji glavni glumac.

Ne propustitePop kulturaKo je Majkl B. Džordan, dobitnik Oskara za najboljeg glumca
Majkl B. Džordan prima Oskara 2026 za najboljeg glavnog glumca za film „Grešnici" (Sinners)
Pop kulturaOvo je trenutak u kom je Timotiju Šalameu izmakao Oskar iz ruku: Njegov izraz lica govori hiljadu reči
KulturaHoror "Grešnici" ima 16 nominacija za Oskara, a oglasio se i reditelj nakon ovog uspeha: "Ništa se nije promenilo u mom životu, i dalje vodim decu u školu"
Pop kulturaU čemu je tajna filma "Grešnici" koji je osvojio 16 nominacija za Oskara i ispisao istoriju
Video: Slavni glumac Mikele Morone u noćnom provodu u Beogradu

Slavni glumac Mikele Morone u noćnom provodu u Beogradu Izvor: kurir televizija