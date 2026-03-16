Iako trenutno važi za najpoželjnijeg neženju u Holivudu, australijski glumac Džejkob Elordi je osvojio dodatne simpatije javnosti nakon što je na dodelu Oskara kao pratnju doveo svoju majku Melisu. Majk i sin su snimljeni u zagrljaju dok su pozirali fotografima na crvenom tepihu uoči 98. dodele Oskara.

Ispunjeno obećanje iz detinjstva

Elordijeva odluka da na svečanost povede majku podstaknuta je obećanjem koje joj je dao kao dečak, sanjajući da će jednog dana biti nominovan za Oskara."Povešću mamu", rekao je u januaru gostujući u emisiji "Jimmy Kimmel Live". "Obećao sam joj to kad sam imao 15 godina, tako da moram da održim reč."

Džejkob Elordi s mamom na crvenom tepihu dodele Oskara 2026 Foto: Chelsea Lauren / Shutterstock Editorial / Profimedia

Objasnio je da ga majka ne samo godinama bodri, već nikada nije sumnjala da će uspeti. "Moja mama je sve vreme potpuno verovala u mene", rekao je.

Što se tiče toga kako bi se mama snašla na događaju prepunom zvezda, Elordi je tada priznao da, iako je njegova mama obično kul u blizini slavnih osoba, on planira da požuri s njom ako se sretnu licem u lice s jednim određenim glumcem. "Džon Travolta", rekao je, našalivši se da će morati da je "otprati u susednu sobu" ako uoči tog glumca.

Džejkob Elordi poveo mamu na dodelu Oskara 2026 Foto: A.M.P.A.S. viaThe Grosby Group / Grosby Group / Profimedia

Oskar mu je izmakao

Za 28-godišnjeg glumca iz Kvinslenda ovo je umalo bila noć za pamćenje. Ipak, u kategoriji za najboljeg sporednog glumca izgubio je od Šona Pena, zvezde filma "Jedna bitka za drugom". Da je pobedio, Elordi bi postao prvi australijski glumac koji je osvojio Oskara nakon Hita Ledžera, koji je nagrađen posthumno 2009. godine.

Obožavatelji oduševljeni

Nakon što su se fotografije majke i sina proširile društvenim mrežama, obožavatelji su brzo istakli njihove zajedničke gene. "Vidi se odakle mu visina", komentarisao je jedan korisnik. "Način na koji gleda svoju mamu", napisao je drugi. Jedna osoba je dodala: "Sad ga još više volim, on je divan sin!"

Zapažene uloge

Nakon zapaženih uloga u seriji "Euforija" i filmovima "Orkanski visovi" i "Soltbern", glumac se čvrsto etablirao u samom vrhu filmske industrije. Na dodeli je viđen kako se rukuje i pozdravlja s kolegom Čeningom Tejtumom, dok ga je majka pomno pratila.

Veruje se da je glumac slobodan, a ranije su ga povezivali s influenserkom Olivijom Džejd Đanuli, manekenkom Kajom Gerber, glumicom Zendajom i koleginicom iz filma "The Kissing Booth", Džoi King.

