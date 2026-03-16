Jučerašnja dodela Oskara, koja je održana u losanđeleskom Dolbi tetru, okupila je najistaknutija imena svetskog filma iz prošle godine, a među njima je bila i Ema Stoun, dvostruka oskarovka.

Glumica, koja je nominovana za ulogu u filmu "Bugonija" Jorgosa Lantimosa, još jednom je pokazala zbog čega je uvek među glavnim zvezdama crvenog tepiha.

Ponovo je za njen stil bila zadužena francuska modna kuća Louis Vuitton, čija je Ema Stoun globalna ambasadorka od 2017. godine, a ovog puta je za nju pripremila srebrnu toaletu kratkih rukava.

Ema Stoun Foto: A.M.P.A.S. / PictureLux / Profimedia

Za glumicu je posebno dizajnirana haljina koja potpuno otkriva leđa, dok je izrez sreda decentniji, a ova šik kreacija pada do poda i blago se širi od kolena.

Kako je Louis Vuitton otkrio, u ručno prišivanje svetlucavih detalja je uloženo 600 sati, a glumica je upotpunila svoj stil svetlucavom senkom za oči i minimalističkim minđušama kao jedinim nakitom, tako da je haljina ostala u prvom planu.

Ema Stoun se dodeli Oskara raduje zbog druženja s kolegama

Ovo je, inače, bila četvrta nominacija Eme Stoun za Oskara, a osvojila ga je dvaput, za uloge u filmovima "La La Land" i "Jadna stvorenja", dok joj je prestižno priznanje izmaklo za filmove "Čovek Ptica", "Miljenica" i, sada, "Bugonija".

Iako joj sada nije pošlo za rukom da podigne zlatnu statuetu, Ema Stoun je ušla u istoriju kao jedna od retkih zvezda koje su triput bile nominovane u kategoriji najbolje glumice.

Kako je istakla nedavno, za nju su dodele Oskara prilika da se još jednom druži s ekipom na kojom je radila na kvalitetnom filmu koji je imao sreću da bude među nominovanima.

– Ako imate čast da dođete do toga, da budete na dodeli Oskara, to je kraj puta za film. Taj deo je emotivan i poseban – istakla je glumica.

