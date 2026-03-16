Lisa Rina (62) je odlučila da pomeri granice svojim modnim odabirom za oskarovski after-parti. Rijaliti zvezda, poznata po upečatljivim kombinacijama, pojavila se na zabavi u haljini izrađenoj u celosti od kose.Haljina je nastala u saradnji s modnim dizajnerom Kristijanom Kauanom i brendom za negu kose TRESemmé. Za njenu izradu utrošeno je gotovo pet kilograma kose, piše People.

Kreacija teška pet kilograma

Dizajner Kristijan Kauan je 14. marta na Instagramu najavio saradnju videom koji prikazuje izradu haljine, uz opis: "Kosa A-liste u novom, spektakularnom izdanju". Za Rininu unikatnu haljinu upotrebio je gotovo pet kilograma ljudske kose nabavljene iz proverenih, etičkih izvora, i to od tri različita dobavljača.

Lisa Rina u haljini od ljudske kose na proslavi nakon dodele Oskara 2026

Svaki pramen pažljivo je biran kako bi odgovarao Rininoj boji kose, a zatim je pripremljen proizvodima njihove linije pre nego što je ručno ušiven na podlogu haljine. Kako bi korset dobio zaglađen i sjajan izgled, Kauanov tim koristio je kremu za zaglađivanje, dok su donjem delu haljine sprejem za teksturu dali volumen i pokret.

Reakcija porodice i poruka drugima

Rina kaže da je skicu haljine pokazala suprugu Hariju Hamlinu i ćerkama Delili Bel i Ameliji Grej, a njihova reakcija nije je iznenadila. "Poznaju me dovoljno dobro da znaju da bih uradila tako nešto. Reakcija je bila otprilike: 'Da, to je baš naša mama. Odlično.'", objasnila je.

Haljina od kose Lise Rine

Svesna je da je ovakav modni odabir prilično ekstreman, ali se nada da će svojom odvažnošću podstaći druge da budu hrabriji u odevanju. "Moda je umetnost i način izražavanja. U tome iskreno uživam i verujem da, kad drugi vide koliko vas nešto raduje, i sami pomisle: 'Hej, možda bih i ja to mogla da isprobam' ili 'Možda bih mogla da promenim frizuru ili stavim periku'. Šta god to bilo, nadam se da ljude podstičem da se usude da eksperimentišu", zaključila je.

Video: Second hand haljina kao za Holivud košta 10 dolara