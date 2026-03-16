Dok se većina slavnih osoba za dodelu Oskara priprema odlascima u teretanu, na masažu ili zdravim doručkom, Nikol Kidman ima potpuno drugačiji ritual. Glumica je otkrila da svoje pripreme započinje odlaskom u crkvu, što joj pomaže da ostane prizemna uoči jedne od najglamuroznijih večeri u Holivudu.

"Znam da zvuči ludo, ali ujutro idem u crkvu", rekla je u subotu uveče na večeri koju su Šanel i Čarls Finč organizovali u Polo Lounge-u hotela "Beverly Hills". "Uspećemo to da uguramo u raspored. To me jednostavno prizemljuje. To je ono što inače radim nedeljom."

Kidman je na dodeli Oskara uručila jednu od nagrada. Iako su njene ćerke Sandej i Feit prisustvovale Šanelovoj večeri, glumica je izjavila da neće biti s majkom na ceremoniji niti na zabavama nakon nje. "Ne, ipak je nedelja veče", rekla je zvezda serije "Scarpetta". "Na prolećnom raspustu su, ali svi ćemo se lepo ušuškati, otići kući, okupati se i na spavanje", rekla je pre događaja.

Ipak, čini se da se Kidman kasnije predomislila oko planova za ostatak večeri. "Zapravo, možda ipak odem na neku zabavu... Trebalo bi malo da izađem", dodala je.

Brojne zvezde na večeri uoči Oskara

Osim Kidman, na zvezdanoj listi gostiju na večeri Šanela i Čarlsa Finča bili su i Džesi Bakli, Tejana Tejlor, Kristen Stjuart, Mik Džeger, Šeron Stoun, Havijer Bardem, Dajan Voren, Lili-Rouz Dep, Sigorni Viver, Olivija Man, Ted Sarandos, Maja Rudolf, Pol Antoni Keli, Sara Pidžon, Lesli Man i drugi.

