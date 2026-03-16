Većina ljudi bi se trudila da što pre izbriše iz sećanja učešće u bizarnom javnom skandalu, ali je Omar Borkan Al Gala uradio upravo suprotno. Kada je 2013. godine odjeknula vest da je proteran iz Saudijske Arabije jer je navodno "previše lep", on tu situaciju nije doživeo kao poniženje, već kao životnu šansu. Neverovatan splet okolnosti pretvorio je u globalni brend, privukao milione pratilaca i stekao bogatstvo koje se danas procenjuje na deset miliona dolara.

Kulturni festival u Rijadu kao prekretnica

Iako je rođen u Bagdadu, Omar je odrastao u Dubaiju, gradu koji smatra svojom bazom. Pre proleća 2013. godine, njegova karijera bila je tipična za privlačnog mladića u Emiratima – radio je kao model, snimao reklame i gradio prisustvo na društvenim mrežama. Sve se promenilo tokom njegovog boravka u Rijadu, gde je bio deo delegacije na jednom kulturnom festivalu.

Njegova pojava na reklamnom štandu izazvala je neočekivanu histeriju. Žene su masovno prilazile tražeći autograme i fotografije, što je odmah privuklo pažnju tamošnje verske policije, zadužene za striktno sprovođenje moralnih pravila.

Dve strane medalje: Progon ili neprimereno ponašanje?

O tome šta se zaista desilo postoje dve oprečne verzije. Prema Omarovim tvrdnjama, on je priveden i proteran jer je svojom fizičkom privlačnošću navodno provocirao nedolične misli kod lokalnih žena. Ova priča je momentalno postala svetska senzacija.

S druge strane, organi reda su tvrdili da lepota nema nikakve veze sa tim. Njihova verzija bila je da su Omar i njegove kolege zamoljeni da odu zbog neprikladnog plesa i pokušaja direktne komunikacije sa devojkama koje su bile bez muške pratnje, što je kršenje islamskih zakona. Naglasili su da zvaničnog proterivanja iz zemlje zapravo nije ni bilo.

Luksuzni pokloni i globalna popularnost

Bez obzira na to gde leži istina, Omar je postao zvezda preko noći. Dok su druga dvojica manekena, koja su takođe bila umešana, ostala u senci i zaboravu, on je iskoristio svaki trenutak pažnje. Usledili su intervjui za svetske magazine, televizijska gostovanja i uloga u filmu.

Na vrhuncu slave, dobijao je na hiljade poruka dnevno. Obožavateljke su se utrkivale ko će mu poslati vredniji dar, a najekstremniji primer bio je luksuzni automobil Mercedes, koji mu je isporučen za rođendan od strane nepoznate žene čiji identitet nikada nije saznao.

Porodični život pod lupom javnosti

Veliko razočaranje za milione njegovih obožavateljki usledilo je 2015. godine, kada se Omar oženio dizajnerkom Jasmin Ovejda. Pošto Jasmin nije odgovarala nerealnim standardima lepote koje je publika očekivala od njegove supruge, postala je meta surovih kritika na internetu. Nazivali su je prosečnom i muškobanjastom, a napadi nisu prestali ni nakon što su dobili sina Dijaba.

Omar i Jasmin se nisu branili od uvreda, ali je on godinu dana nakon rođenja deteta kratko potvrdio da su se razišli. Od tada, svoj privatni život drži u strogoj tajnosti, a na mrežama deli samo fotografije na kojima je sam ili sa sinom, koji je očigledno nasledio njegovu genetiku.

Deceniju kasnije, iako su godine donele promene u njegovom izgledu, priča o čoveku koji je od bizarne optužbe napravio milionsku imperiju ostaje jedna od najfascinantnijih anegdota modernog doba. Apsurd je, u Omarovom slučaju, postao najbolji poslovni saradnik.

