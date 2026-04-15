Latino muzička superzvezda, Riki Martin, stigao je u Buenos Ajres u Argentini pred zakazane koncerte, i ovog puta nije bio sam.

Sa njim su doputovali i njegovi sinovi blizanci, Valentino i Mateo, dok su zajedno silazili iz aviona u opuštenim, ali upečatljivim putnim kombinacijama koje su ipak privukle pažnju.

1/5 Vidi galeriju Riki Martin

Fanovi su brzo primetili koliko dečaci sve više liče na svog slavnog oca, a mnogi su komentarisali koliko su slični dok su zajedno prolazili kroz aerodrom. Kao i uvek, oni su prošli gotovo neopaženo, bez pompe i previše pažnje.

Martin je poznat po tome što uspešno balansira globalnu slavu i posvećeno očinstvo, a mnogi mu se dive što je uspeo da zadrži opušten stav i normalu ne samo tokom putovanja, već i u životu.

Njegovi sinovi su bili puni samopouzdanja dok su se kretali kraj slavnog oca kao da su najobičniji građani koji su krenuli na putovanje.

Poseta dolazi u trenutku kada se Martin priprema za seriju koncerata u Argentini, što je još jedna stanica u njegovoj turneji širom Latinske Amerike. Ako je suditi po ovom dolasku, putovanje je takođe prilika za stvaranje porodičnih uspomena.

Kao i uvek, Riki Martin pokazuje da čak i van bine život pod reflektorima ne umanjuje značaj najvažnijih trenutaka, posebno kada ih deli sa svojom decom.

U nedavnim intervjuima, Riki Martin je ponovo naglasio da su njegova četiri deteta u centru njegovog života i karijere. Prilikom primanja nagrade VMA Latin Icon 2025, posvetio je priznanje njima, rekavši: - Sve što radim, radim misleći na vas i sa vama u srcu.

Opisao je svoju decu kao najveću motivaciju, često ih nazivajući "ratnicima" koji su odrasli putujući svetom zajedno s njim na turnejama.

Martin je takođe govorio s toplinom o dinamici u svojoj proširenoj porodici. Njegovi najstariji sinovi blizanci, Mateo i Valentino, sada tinejdžeri, praktično su odrasli putujući, pa ponekad preuzimaju zaštitničku i pomoćnu ulogu prema mlađem bratu i sestri, Lusiji i Renu, ponekad se u šali ponašajući kao "dadilje" dok porodica putuje zajedno.

Podelio je i da su dvoje mlađe dece veoma kreativni, sa ranim interesovanjima za muziku i umetnost. Uprkos razvodu 2023. godine, Martin održava blizak i zdrav odnos u zajedničkom roditeljstvu sa bivšim suprugom, Džvanom Josefom, pri čemu žive blizu jedan drugog i aktivno učestvuju u životima svoje dece.

Riki sa bivšim partnerom Džvanom Josefom

Bilo da je na turneji ili tokom odmora, uključujući i nedavne porodične trenutke u Portoriku, Martin i dalje ističe očinstvo kao temelj svega što radi.

