Netflix ostaje bez svog ključnog čoveka. Suosnivač i dugogodišnje zaštitno lice kompanije, Rid Hastings, povlači se s pozicije predsednika uprave, gotovo tri decenije nakon što je pokrenuo striming revoluciju.

U trenutku kada Netflix beleži rast prihoda, ali se i suočava s novim izazovima, Hastings odlazi kako bi se posvetio filantropiji i drugim projektima. Njegov odlazak dolazi u osetljivoj fazi za kompaniju koja je promenila način na koji gledamo filmove i serije.

"Netflix je promenio moj život na toliko načina, a moja najdraža uspomena zauvek će biti januar 2016, kada smo omogućili gotovo celoj planeti da uživa u našoj usluzi', poručio je Hastings.

Od DVD-a do striming giganta

Hastings je Netflix osnovao 1997. zajedno s Markom Randolfom, nudeći iznajmljivanje DVD-eva putem pošte, u prepoznatljivim crvenim kovertama. Kompanija se s vremenom transformisala u globalnog lidera u produkciji sopstvenog sadržaja, ozbiljno uzdrmavši Holivud i tradicionalne televizije.

Danas Netflix vredi oko 450 milijardi dolara i stoji iza hitova poput "Bridgerton", ali i brojnih drugih projekata koji su redefinisali navike gledalaca, od bindžovanja serija do sve ređih odlazaka u bioskop.

Rezultati i izazovi

Odluka o odlasku dolazi u trenutku kada Netflix beleži rast prihoda od 16 odsto u prvom kvartalu 2026, podstaknut višim cenama pretplate i jačanjem prihoda od oglasa.

Uprkos tome, kompanija je nedavno doživela neuspeh u pokušaju preuzimanja Warner Bros. Discovery, što je komentarisao izvršni direktor Ted Sarandos: "Rekli smo od početka da bi to bilo lepo imati, ali nije nužno. Naš najveći rizik bio je gubitak fokusa na temeljno poslovanje… kao što vidite iz rezultata za prvi kvartal, fokus nismo izgubili."

Ipak, tržište je reagovalo padom deonica od oko osam odsto.

Šta sledi za Netflix

Hastings je već 2023. napustio operativnu funkciju suizvršnog direktora, ali je ostao predsednik uprave, s koje se sada povlači u junu. Vođstvo kompanije preuzimaju Ted Sarandos i Greg Piters, koji su pohvalili njegov stil vođenja i naglasili da će njegov uticaj i dalje oblikovati strategiju Netflixa.

Kompanija se pritom suočava s rastućom konkurencijom, kako striming servisa, tako i platformi poput TikTok i Jutjub.

Netflix najavljuje dalje širenje ponude, uključujući video-podkaste, uživo muziku, igre i sportske prenose. Već ove godine planira da emituje borbu teškaša u Ujedinjenom Kraljevstvu između Tajsona Fjurija i Entonija Džošue.

Video: Zašto HBO, Netflix i Amazon ne žele da prikazuju ovaj film