Madona (67) se pojavila kao gost iznenađenja na festivalu Koačela, izranjajući iz bine tokom tranzicije za pesmu „Juno“ Sabrine Karpenter, nakon čega je duo izveo Madonine hitove „Vogue“ i „Like a Prayer“.

Zatim su otpevale pesmu koja je, po svemu sudeći, sa Madoninog predstojećeg albuma „Confessions II“, nastavka njenog hit projekta iz 2005. godine Confessions on a Dancefloor. „Dakle, pre tačno 20 godina, nastupala sam na Koučeli. Bila sam u plesnom šatoru i to je bio prvi put da sam izvela prvi deo ’Confessions on a Dance Floor’ u Americi“, rekla je Madona.

„Bio je to toliki uzbuđenje, a uzbuđenje je i vratiti se. Ovo je trenutak u kom se krug zatvorio, razumete? Veoma mi je značajno.“

Madona je poslednji put nastupala na Koačeli 2015. godine, kada se pojavila tokom Drejkovog nastupa. Tokom nastupa sa Madonom, Karpenter (26) je nosila beli bodi bez bretela sa detaljem mašne na grudima i ukrašenom čipkom, koji je uparila sa visećim minđušama i belim „Mary Jane“ cipelama.

Madona je, s druge strane, nosila ljubičasti korzet i kamizol sa čipkanim rubovima, uz odgovarajuće rukavice i čarape, što je uparila sa čizmama na pertlanje do kolena i avijatičarskim naočarima.

Madona i Sabrina na Koačeli Foto: Coachella/YouTube

U jednom trenutku tokom nastupa, Madona je provukla šalu na račun visine Sabrine Karpenter, ističući kako nastupa sa nekim ko je „niži“ od nje. Ovaj iznenađujući duet dogodio se nakon što je Karpenter odala počast pevačici hita „Ray of Light“ noseći vintidž haljinu Boba Makija, koju je Madona prethodno nosila na dodeli Oskara 1991. godine, na dodeli MTV VMA nagrada 2024.