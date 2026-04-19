Legendarna Madona je u sredu najavila svoj novi album, "Confessions II", a u petak je otkrila i prvu pesmu s njega – "I Feel So Free".

Pesma je imala ekskluzivnu premijeru na Prajd Radiju u petak u 10 sati po lokalnom vremenu, a uskoro sledi i premijera na digitalnim platformama. "I Feel So Free" naći će se na albumu s još 15 pesama, a sve one biće otkrivene do 3. jula, kada bi trebalo da izađe album.

Madonina nova pesma, s brzim i plesnim ritmom, izazvala je podeljena mišljenja na društvenim mrežama. Neki su se složili da je pesma zarazna, dok su drugi poručili da je "previše forsirana".

"Zvuči toliko dobro. Tako senzualno, misteriozno, ali istovremeno i plesno. Klasična Madona. Sad opet imam velika očekivanja", bio je jedan od komentara na Redditu. Drugi obožavatelj je pak napisao: "Ostavlja utisak pijane devojke u klubu."

Madona u Veneciji bez šminke

O pesmi su fanovi raspravljali i na X-u. "Svidela mi se. Ako ostale pesme imaju tu vibraciju noćnog kluba, biće to pobednički komad. Videćemo", "Pravi hit, neočekivani ritmovi, tako nostalgično, a opet tako sveže. Klupski hit za godine koje dolaze", pisali su oni kojima se pesma svidela.

"Razočarana sam. Previše izgovorenih reči, nije me zadivila", "Inače sam obožavateljka, ali ovo je loše", naveli su. Uprkos lošim komentarima, većina obožavatelja s nestrpljenjem čeka novi album.

Isti dan kada je Madona objavila novu pesmu, njen menadžer Gaj Oziri nagovestio je da će nastupati na Koačeli te večeri.

"Pre 20 godina Madona je nastupala na Koačeli. Velike pop zvezde tada nisu nastupale na Koačeli. Većinom su to bili alternativni izvođači. Sve dok... Madona! Nazvao sam svog prijatelja Pola Toleta, osnivača Koačele, s idejom da nastupa u Sahara Dance Tent-u umesto na glavnoj bini. Pol je rekao da, a ostalo je istorija", napisao je on i objavu završio s: "Confessions On A Dance Floor - 2006 Confessions On A Dance Floor PART II - 2026". Inače, Madonin novi album nastavak je kultnog albuma "Confessions On A Dance Floor".

Madona se u petak, na oduševljenje mnogih, pojavila na bini Koačele uz Sabrinu Karpenter, koja je na festivalu nastupala i prošlog vikenda. Mlada pevačica dovela ju je na binu tokom izvođenja pesme "Juno", a potom su zajedno otpevale pjesme "Vogue", "Like a Prayer" i jednu neobjavljenu pesmu s Madoninog novog albuma, koju su navodno snimile u duetu.

Osim Sabrine, Madona je navodno htela da sarađuje i s Britni Spirs, te ju je kontaktirala u decembru i januaru, u nadi da će zajedno napisati stihove i snimiti pesmu, 23 godine nakon njihovog dueta "Me Against the Music". Izvori su rekli kako je Madona smatrala da bi Spirs donela nešto neverovatno na album, ali je Spirs navodno odbila angažman.

