Slušaj vest

Su Berd, nekadašnja velika zvezda košarke, i Megan Rapino, proslavljena bivša fudbalerka, stavile su tačku na vezu koja je trajala gotovo deceniju.

Vest o raskidu podelile su zajedničkom objavom na Instagramu, koja je objavljena u petak, a u poruci su naglasile da su odluku donele zajedno, uz mnogo ljubavi i međusobnog poštovanja.

Zajednička odluka posle dugogodišnje veze

U emotivnoj objavi Su Berd i Megan Rapino otkrile su da ova odluka nije bila laka, ali da je doneta zajednički i sa puno pažnje.

„Ovo nije bila laka odluka, ali smo je donele zajedno, sa mnogo ljubavi, poštovanja i brige jedna za drugu“, poručile su.

Su Berd i Megan Rapino Foto: Adam Glanzman / Getty images / Profimedia

Njih dve su u vezi provele skoro deset godina, deleći i velike životne trenutke i one tihe, svakodnevne, koje su, kako su navele, zauvek ostale deo njihovog zajedničkog iskustva.

„Podelile smo čitav jedan život tokom poslednje decenije, i u velikim trenucima i u onim tihim, i to je nešto što ćemo zauvek nositi sa sobom“, navele su.

Zahvalile se ljudima koji su ih podržavali

U istoj objavi zahvalile su se zajednici koja ih je godinama podržavala i prihvatala.

„Neizmerno smo zahvalne ovoj neverovatnoj zajednici koja nas je nosila, prihvatila i podržavala upravo onakve kakve jesmo“, poručile su.

Dodale su i da su upravo kroz podršku ljudi oko sebe iznova shvatale koliko je važno voleti otvoreno i bez skrivanja.

„Mnogi od vas su nas iznova i iznova podsećali zašto je važno voleti otvoreno“, istakle su.

Su Berd i Megan Rapino Foto: Bonnie Biess / Getty images / Profimedia

Gasi se i njihov podkast

Su Berd i Megan Rapino potvrdile su i da više neće nastavljati rad na svom podkastu „A Tač Mor“ (A Touch More).

Video: Najbolja i najgora stvar nakon razvoda i raskida