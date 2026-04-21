Slušaj vest

Iako je s 12 godina svom učitelju poverila da bi najradije živela na selu okružena konjima i psima, sudbina je htela drugačije, te je sedam decenija bila kraljica Ujedinjenog Kraljevstva, Kanade, Australije, Novog Zelanda, Jamajke, Barbadosa, Bahama, Grenade, Papue Nove Gvineje, Solomonskih Ostrva, Tuvalua, Svete Lucije, Svetog Vinsenta i Grenadina, Antigve i Barbude, Belizea, Svetog Hristo­fora i Nevisa i poglavarka Škotske i Engleske crkve.Elizabeta II nije bila samo odlučna vladarka, nego žena puna strasti i ljubavi prema svojoj porodici i zemlji.

Foto: PA / PA Images / Profimedia

Elizabeta Aleksandra Meri rođena je 21. aprila 1926. u Londonu kao prvo dete vojvode i vojvotkinje od Jorka, kasnije kralja Džordža VI i kraljice Elizabete koji su hteli da njihova devojčica ima što normalnije detinjstvo. Međutim, s nepunih godinu dana bila je odvojena od roditelja koji su po službenoj dužnosti morali da otputuju u Australiju. Ostavljena je na brigu dadilji Klari Ala Najt. Iako bi mnogi pomislili kako je to rano odvajanje od roditelja bilo traumatično za malenu naslednicu, zapravo je zaslužno za neraskidivu vezu između nje i njenih deke i bake, kralja Džordža V i kraljice Meri, koji su obožavali svoju unučicu. Kada su se u junu 1927. roditelji vratili u Englesku, pronašli su nežno, drago i nestašno dete. Lilibet, kako je Elizabeta samu sebe zvala, uvek je bila spremna na vragolije. Tokom božićnom prijemu održanom iste godine popela se na sto i zabavljala goste prskalicama koje joj je dala majka.

U galeriji pogledajte fotografije kraljice Elizabete II:

1/16 Vidi galeriju Kraljica Elizabeta II Foto: CSU Archives Collection / Everett / Profimedia, HUSSEIN ANWAR / Sipa Press / Profimedia, Matt Dunham / PA Images / Profimedia

Većinu vremena je provodila s roditeljima koji bi se neretko upustili u ludorije s ćerkom. Tu su bile igre skrivača, tuča jastucima, a vikendom bi odlazili na seosko imanje i boravili u prirodi. Ni deda nije bio imun na svoju unuku s kojom je obožavao da provodi vreme. Nadbiskup Kenterberija toliko se šokirao kada je, otišavši na audijenciju kod kralja, Džordža V našao kako puzi na sve četiri pretvarajući se da je konj, a malena princeza bila je njegova timariteljka. Elizabetu i njenu mlađu sestru Margaret, rođenu 1930, u početku su podučavali kod kuće, iako je njihova majka htela da joj ćerke jednog dana pohađaju javnu školu. Međutim, to nije bilo moguće. Njen stric, tadašnji kralj Edvard VIII odlučio je da princeza ne sme da bude podučavana s običnim narodom, pa je nastavila da pohađa privatne časove.

Foto: Alpha Historica / Alamy / Profimedia

Do kraja 1937. njen život se dramatično promenio. Edvard VIII je abdicirao zbog ljubavi prema Volis Simpson, njen otac je krunisan za kralja, a ona je postala sledeća u nizu da nasledi krunu. Uprkos brzom preseljenju u Bakingemsku palatu i pritisku kom je bila izložena kao ćerka kralja, 11-godišnja Elizabeta nije se mnogo promenila. Jedino je njenu sklonost šalama i igri zamenio odgovorniji stav prema životu i obavezama. Kao buduća naslednica krune dala je sebi zadatak da sama istražuje važne stvari iz svoje okoline koje će jednog dana predstavljati temelje njene vladavine.

Na Iton koledžu počela je da pohađa časove iz istorije ustava i da se interesuje za evropsku istoriju. Bezbrižne dane učenja ubrzo je prekinuo Hitlerov krvavi pohod.Kad je 1939. izbio Drugi svetski rat, odmah je predloženo da se princeze evakuišu u Kanadu, što je njihova majka odbila. Elizabeta se uključila u rad humanitarnih organizacija i krenula u niz nacionalnih poseta s roditeljima. Poput većine devojčica svog uzrasta, i 16-godišnja Elizabeta je želela da volontira kao bolničarka u ratom razrušenim delovima Londona, ali je njen otac smatrao da je to ipak jako opasno.

Foto: mediadrumworld.com/Wetherell / Media Drum World / Profimedia

Prvi zvanični nastup je imala sa 18 godina, kada je, tokom kraljevog odsustva na italijanskim bojištima, izvršavala niz dužnosti poglavara države. Kako bi i ona na neki način doprinela završetku rata, 1945. se pridružila teritorijalnim službama gde su joj dodelili čin poručnice. S lakoćom je izvršavala svoje zvanične dužnosti, a naučila je i da vozi vojna vozila. Do kraja rata postala je mlađi zapovednik i kvalifikovani vozač. Njena uloga u ratu pokazala je svima kako je Lilibet postala zreo i prirodan vođa. Svoju prvu zvaničnu prekomorsku posetu odradila je 1947, i to u Južnu Afriku. Iste godine se zaklela na vernost narodima Komonvelta.

Venčanje kraljice Elizabete i princa Filipa Foto: Photoshot / Avalon / Profimedia

Najveća nagrada za postignuti trud svakako je bila ljubav s poručnikom Filipom Mauntbatenom, sinom princa Endrua od Grčke. Svog rođaka u trećem kolenu Elizabeta je upoznala kada je imala 13 godina, na venčanju Filipove sestričine, princeze Marine od Grčke. Bila je to ljubav na prvi pogled i Elizabeta je odmah počela da mu piše pisma.Tajno su se verili 1946, ali zbog njenih mladih godina porodica se u početku protivila sklapanju braka. Ipak su popustili, a par je veridbu objavio 9. jula 1947. godine. Filip je u očima dvorana, ali i naroda bio idealan izbor za Elizabetu, te su se 20. novembra 1947. venčali u Vestminsterskoj opatiji.

"Bila si toliko staložena tokom ceremonije i reči si izgovorila s tolikom sigurnošću da sam znao kako je sve u redu. Vidim da si jako srećna s Filipom, ali nemoj da zaboraviš na nas", napisao je kralj Džordž VI u pismu svojoj tek udatoj ćerki.

Foto: Profimedia

Iz te velike ljubavi, 14. novembra 1948, rodio se princ Čarls, današnji kralj.

"Beba je jako slatka, Filip i ja smo toliko ponosni na njega. Teško mi je da poverujem da imam svoje dete", dve nedelje nakon porođaja napisala je u pismu sestričini ledi Meri Kembridž.

U galeriji pogledajte kako je izgledalo krunisanje kralja Čarlsa i kraljice Kamile:

1/15 Vidi galeriju Krunisanje kralja Čarlsa III, 6. maj 2023. godine Foto: Ray Tang / AFP / Profimedia, i-Images / Eyevine / Profimedia

Dve godine kasnije Čarls je dobio sestru, princezu Anu. Kao i njena majka, i Elizabeta je bila uverena da njena deca treba da budu moderni monarsi, te da ne smeju da budu previše zaštićeni ili razmaženi. Odlučila je da će pohađati javne škole. Međutim, istovremeno s rađanjem novih članova monarhije, stari su umirali. Do 1952. godine kralj Džordž VI se toliko razboleo da su Elizabeta i njen suprug umesto njega otišli u državnu posetu Australiji i Novom Zelandu. Tokom puta stali su u Keniji i tamo joj je 6. februara 1952. Filip prenio tužnu vest da joj je otac preminuo. Postala je kraljica.

Foto: PA, PA Images / Alamy / Profimedia

U junu 1953. krunisana je u Vestmin­sterskoj opatiji, a njena titula je glasila - Elizabeta II: milošću Božjom, Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske i njenih drugih kraljevstava i teritorija kraljica, poglavar Komonvelta, branilac vere. Međutim, nikada nije prestala da bude Lilibet - devojčica koja je podjednako svesna svojih obaveza, ali sklona je i tome da sprovodi i sopstvene odluke.

Narod se radovao novoj kraljici,novoj elizabetanskoj eri u kojoj će rat biti tek daleka uspomena, a život će se nastaviti normalnim tokom. Niko ne može ni da zamisli koji je to teret bio za mladu majku, ali je dokazala samoj sebi, ali i narodu, da može suvereno i graciozno da vlada monarhijom. Tokom niza zvaničnih poseta Australiji, Novom Zelandu i Kanadi stekla je ogromnu popularnost i širom zemalja Komonvelta. Međutim, idila nije potrajala. Bližile su se socijalno nestabilne 1960-e, a samim tim i kraljevskom medenom mesecu je došao kraj. Suecka kriza je dovela u pitanje monarhiju kao instituciju. Budući da je Komonvelt bio nadomak cepkanja, britanska štampa nije mogla da izdrži, a da ne preispituje važnost kraljevske porodice u 20. veku.

Foto: DPPA / ddp USA / Profimedia

Međutim, ta debata nije potkopala poverenje građana. Kada je 1959. objavila novu trudnoću, mediji su prenosili oduševljenje naroda. Kraljica je dobila još jednog sina, princa Endrua. Pet godina kasnije rođen je i princ Edvard Entoni Ričard Lui. Uporno je isticala važnost obrazovanja i odlučila da će njena deca uživati u svim akademskim povlasticama koje su njoj bile uskraćene. Svi su pohađali škole za viši srednji i visoki sloj. Čarls je bio izuzetak jer je pohađao prestižnu privatnu školu Gordonstoun, gde se družio s dečacima različitog porekla. Međutim, kraljica nije bila samo odana majka, posedovala je izoštrenu socijalnu inteligenciju. Znala je da ako monarhija želi da opstane u novom veku, nova generacija mora čvrsto da stoji na zemlji, svesna različitosti britanskog društva. U dokumentarcu snimljenom 1986. istakla je da su oni ipak pre svega samo porodica.

Foto: PLANET PHOTOS / Planet / Profimedia

Nacija se još jednom ujedinila kada je 24. februara 1981. objavljena veridba princa Čarlsa i ledi Dajane Spenser. Međutim, uskoro je postalo i više nego očigledno kako ne dele svi tu radost. Tokom ceremonije Trooping the Colour, 13. juna, jedan adolescent izvadio je revolver i ispalio šest metaka u kraljicu. Ispostavilo se da je reč o ćorcima, te da je pokušaj ubistva zapravo bio samo jadno privlačenje pažnje. Najneverovatnije u celoj toj epizodi bilo je držanje kraljice. Ostala je pribrana i o incidentu govorila s humorom. Pažnju medija podjednako je plenila i princeza Dajana koja se za Čarlsa udala 29. jula 1981. godine. Iako su činili savršenu sliku, ubrzo se pokazalo da je brak bio daleko od bajkovitog. Kraljica je postala zabrinuta za Čarlsa i njegovu sreću.

U galeriji pogledajte kako je izgledalo venčanje princa Čarlsa i princeze Dajane:

1/15 Vidi galeriju Venčanje princeze Dajane i kralja Čarlsa održano je 1981. godine Foto: Keystone Press Agency / Zuma Press / Profimedia, Quadrillion Publishing / Avalon / Profimedia, Goddard Arcive Portraits / Alamy / Profimedia

Roditeljskim mukama tu nije bio kraj. Princ Endru kao vojni pilot helikoptera bio je pozvan da 1982. služi svojoj zemlji u Falklandskom ratu. Međutim, kraljica nije mogla da dozvoli da joj popusti mirnoća jer je bila svesna toga kako, baš poput nje, i mnoge druge britanske majke željno iščekuju svoje sinove. Jedino što je mogla bilo je da se moli i posveti se uobičajenom poslu. Sukob se završio u junu, a princ Endru se vratio kući.

Do kraja 1982. Čarls je dobio naslednika, princa Vilijama, a on i Dajana sve su se više udaljavali. I ljubavni život princa Endrua punio je stranice novina. Na sve te događaje Bakingemska palata nije mogla da ostane imuna, pogotovo stoga što je to bio početak 15-godišnjeg perioda koje će britansku monarhiju testirati do krajnjih granica. Na London su tada bačene i dve IRA-ine bombe. Elizabeta II polako je shvatala kakva se opasnost dešava oko nje, ali nije bilo dolično da pokazuje strah. Osim toga, imala je dovoljno briga i kod kuće.Bilo je i više nego očito da je brak Dajane i Čarlsa samo farsa čiji se kraj opasno bliži.Kasnije je kraljica 1992. godinu opisala kao "annus horribilis" zahvaljujući ljubavnim jadima svoje dece i drugim problemima koji su je pogodili. Ćerka Ana razvela se od Marka Filipsa, a Endru je objavio da se rastaje od Sare Ferguson.

U galeriji pogledajte fotografije princeze Dajane:

1/8 Vidi galeriju Princeza Dajana Foto: Philippe Ledru / akg-images / Profimedia, Tim Rooke / Shutterstock Editorial / Profimedia, Times Newspapers / Shutterstock Editorial / Profimedia

Veliki požar zahvatio je deo palače Vindsor, a javnost je sve glasnije počela da preispituje njeno bogatstvo, posede i brojna izuzeća od plaćanja poreza. Dve godine kasnije odlučila je da počne da plaća porez na dohodak, da se odrekne kraljevske jahte i smanji broj plemstva koje živi od vladinog novca, čime je nastojala da vrati poverenje građana. Razvod Čarlsa i Dajane bio je samo šlag na torti te "užasne godine". Međutim, niko zapravo ne zna pouzdano kakav je tačno bio odnos Dajane i Elizabete II. Iako se mnogo šuškalo o međusobnoj netrpeljivosti, ni jedna ni druga nikada nisu rekle istinu. Kraljici se prigovaralo da je izuzetno hladna prema svojoj snaji, pa je mnoge šokirao govor koji je održala nakon njene tragične smrti u avgustu 1998. godine.

U galeriji pogledajte mesto saobraćajne nesreće u kojoj je poginula orinceza Dajana:

1/8 Vidi galeriju Princeza Dajana - mesto saobraćajne nesreće Foto: Profimedia

"Prvo želim i sama da odam počast Dajani. Bila je izuzetno ljudsko biće. I u dobrim i u lošim vremenima nije gubila osmeh ni sposobnost da nadahnjuje druge svojom toplinom i srdačnošću. Divila sam joj se i poštovala je, njenoj energiji i predanosti drugima, a posebno njenoj odanosti dečacima", rekla je Elizabeta II, čije su misli bile uz unuke Vilijama i Harija.

Grozila se pomisli kako će nedostatak majke dečacima biti još jedan teret s kojim moraju da se nosw. Osim činjenice da su Vindsori, naravno. Iako su je novinari napadali da je izolovala dečake, njena najveća briga je oduvek bila njena porodica. Neprestano je tešila svog sina, ali i unuke. Na čudan način je Dajanina smrt zbližila porodicu.

kraljica Elizabeta II Foto: Images / Alamy / Alamy / Profimedia

Tokom njene vladavine izmenjalo se 15 premijera, uključujući i Margaret Tačer i Vinstona Čerčila. Toni Bler je prvi koji je otkazao nedeljni sastanak zbog drugih obaveza. Kraljica nije bila nimalo oduševljena tim potezom, kao ni svim zavrzlamama koje su se stvorile oko braka njenog unuka, princa Harija i Megan Markl. Razvedenom glumicom, čija je majka Afroamerikanka, Hari se oženio 2018. godine, a osim što je par bio pod lupom javnosti, navodno je bilo i problema unutar same kraljevske porodice i zabrinutosti što će deca biti mešane boje kože. Sve je to bilo previše za par koji je odlučio da odstupi s dužnosti starijih članova kraljevske porodice. Pre konačne odluke kraljica je u januaru 2020. sazvala hitan sastanak sa Čarlsom, Vilijamom i Harijem na svom privatnom imanju Sandringemu.

Foto: Profimedia

Ipak, povratka na staro nije bilo, došlo je do Megzita, te je Hari sa suprugom napustio Veliku Britaniju. Kako su tvrdili izvori s dvora, kraljica je bila povređena i razočarana, ali u zvaničnoj objavi je rekla da poštuje i razume želju para za nezavisnijim životom.

Novi udarac, možda i najveći, doživela je 9. aprila 2021. godine, kada je dva meseca pre svog stotog rođendana preminuo njen voljeni Filip.

Princ Filip i kraljica Elizabeta Foto: Profimedia

"Bio je moja snaga i utočište svih ovih godina, a njegova porodica i ja, u ovoj, ali i svim drugim zemljama, dugujemo mu i više nego što bi on sam priznao ili nego što smo mi sami svesni", opisala je jednom svog voljenog Elizabeta II.

Bio je njena stena, najveća podrška i savetnik u svim privatnim i državnim situacijama, u životu koji su delili više od sedam decenija. Ipak, nastavila je da obavlja svoje dužnosti iako ih je sve više prebacivala na članove porodice. Jedan od sinova, princ Endru, ponovo joj je zadao glavobolje kada je u javnosti počelo sve više da se raspravlja o njegovoj povezanosti s osuđenim pedofilom i trgovcem ženama Džefrijem Epstajnom. Mnogi su joj zamerali što štiti sina kog je Virdžinija Đufre javno i na sudu optužila da ju je silovao kao maloletnicu.

Foto: Profimedia

Tek u januaru 2022. oduzela mu je sve vojne titule i zabranila da se uz njegovo ime koristi "Njegovo kraljevsko visočanstvo". Dobri poznavaoci onoga što se događalo iza zatvorenih vrata kasnije su otkrili kako je osećala dužnost da svog sina zaštiti kao majka, ali ipak je prevladao osećaj da kao kraljica mora da zaštiti "firmu", odnosno porodicu i monarhiju.

U talasu svih tih previranja zdravlje vremešne vladarke bilo je sve krhkije, pa je svet 8. septembra 2022. obišla tužna vest. Preminula je 96-godišnja Elizabeta II, kraljica s najdužim stažom koja je svojom zemljom vladala 70 godina i 214 dana.

Video: Princ FIlip i princeza Danica o kraljici Elizabeti