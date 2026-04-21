Neočekivana i oštra izjava Melanije Tramp, u kojoj je javno odbacila bilo kakvu povezanost sa Džefrijem Epstajnom, otvorila je prostor za novu rundu optužbi – ovaj put iz redova ljudi koji tvrde da su godinama bili deo njenog privatnog kruga.

Naime, bivša manekenka Amanda Ungaro, koja je nekad bila bliska porodici Tramp, sada iznosi tvrdnje da je tokom dve decenije svedočila "kompromitujućim situacijama", te da bivša prva dama dobro zna o čemu govori.

"Zna šta sam videla"

"Melanija zna da sam videla određene stvari tokom 20 godina", tvrdi Ungaro, sugerišući da njena nedavna javna reakcija nije slučajna. "Uopšte ne zna razmere onoga što znam", dodaje, ostavljajući otvorenom mogućnost novih otkrića.

U svojim izjavama ide i korak dalje: "Osećala se ugroženo, ali mi nije direktno pretila. Zna da sam svedočila vrlo kompromitujućim situacijama", kaže. "Bila je svesna, ali nije reagovala", kaže Ungaro i tvrdi i da je pokušavala da stupi u kontakt s Melanijom kada su njeni lični problemi eskalirali. "Pokušala sam da dođem do nje preko ljudi koji imaju direktan pristup. Rečeno mi je da zna šta se događa, ali nije uradila ništa", tvrdi.

Takvu reakciju opisuje kao hladnu distancu: "Njena reakcija bila je potpuna ravnodušnost prema onome što mi se događa."

Iz zatvorenog kruga do javne optužbe

Ungaro tvrdi da nije bila tek prolazna poznanica, već deo užeg društvenog kruga, prisutna na privatnim okupljanjima i događajima na kojima su učestvovali i Donald Tramp i njihov bliski saradnik, kao i tadašnji parner Amande Ungaro, Paolo Zampoli.

"Uvek smo bili pozivani – praznici, privatne večere, čak i događaji u Beloj kući. Za Paola je to bilo neupitno", tvrdi, opisujući kako se, prema njenim rečima, gradio odnos bliskosti. Upravo Zampolija označava ključnom figurom u toj mreži odnosa, ali on je ranije odbacio optužbe i umanjio bliskost između Ungaro i Melanije, tvrdeći da su njihovi susreti bili površni.

Gislejn Maksvel, Donald Tramp, Melanija Tramp, Džefri Epstajn

Tajming koji podgreva sumnje

Cela priča dodatno dobija na težini zbog tajminga. Melanija Tramp je početkom aprila održala neuobičajeno javno obraćanje iz Bele kuće, u kom je naglasila da su optužbe o njenoj povezanosti s Epstajnom "laži" i "politički motivisani napadi". Takav istup, redak za osobu koja inače izbegava medijske polemike, mnogi su protumačili kao pokušaj preduhitrenja novih optužbi – među kojima su i one koje dolaze od Ungaro.

Spremna da ide do kraja

Uprkos svemu, Ungaro tvrdi da je spremna da svoje tvrdnje iznese i pred institucijama. "Apsolutno bih svedočila ako me pozovu", poručuje.

Za sada, iz kabineta Melanije Tramp nema dodatnih komentara na ove navode, dok ona i ranije prozvani akteri odbacuju bilo kakvu povezanost s nezakonitim radnjama.

