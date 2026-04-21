Čim su Meril Strip, En Hatavej i Emili Blant kročile na crveni tepih Menhetn se zatresao od ovacija, euforije i epskih momenata za nezaborav, a tri dame, koje su briljirale u senzacionalnih kreacijama, apsolutno su opravdale status modnih ikona današnjice.

Ako ste zaboravili šta znači istinski glamur, bacite pogled na fotografije iz "Linkoln centra", na tri velike zvezde koje su sinoć, svaka na svoj način, bile pravi praznik za oči. Premijera drugog dela kultnog ostvarenja Đavo nosi Pradu, na koji su ljubitelji mode i "sedme umetnosti" čekali duge dve decenije, na trenutak je zaustavila ne samo Njujork, već čitav globus, a sve zahvaljujući legendarnoj Meril Strip, njenim koleginicama En Hatavej i Emili Blant, i jednom džentlmenu – harizmatičnom Stenliju Tučiju.

Ekipa filma "Đavo nosi Pradu 2" Foto: Nancy Kaszerman / Zuma Press / Profimedia

Krenimo od holivudskog matrijarha... "Groundbreaking!", da iskoristimo jednu od čuvenih opaski neumoljive Mirande Prisli. Meril Strip (76) je, naravno, ukrala šou (šteta što film neće ući u trku za Oskara, da "mazne" još jednog "zlatnog dečaka"), ostavivši prisutne bez daha dramatičnom jarkocrvenom kejp haljinom sa sitlizovanom kragnom u obliku mašne, koju je za Givenchy dizajnirala kreativna direktorka Sara Barton.

Meril Strip Foto: Angela Weiss / AFP / Profimedia

Bio je to veličanstveni omaž urednici fiktivnog magazina "Runway", sa sve tamnim naočarima i crnim rukavicama. Jedino je frizura "iskakala" iz uloge. U svakom slučaju, slavna glumica zračila je autoritetom i energijom, baš kao njen alter ego. That's all!

I En Hatavej (43) se odlučila za tempramentnu crvenu – boju pobede, moći, strasti, snage, ljubavi, vatre, širokog spektra jakih emocija. Sve to je emitovala Louis Vuitton skulpturalna kreacija sa strukturiranim korsetom i širokim 3D donjim delom, koju je vešto ukomponovala sa sandalama u istoj boji i Bvlgari nakitom. Vidi se da je Endi Saks nešto i naučila tokom šegrtovanja kod Mirande... Ipak je postala glavna asistentkinja.

En Hatavej Foto: Angela Weiss / AFP / Profimedia

Najviše se priča o spektakularnoj toaleti koju je za ovaj događaj epskih razmera odabrala Emili Blant (43). Personifikacija pojma "high couture" u pravom, najvišem smislu. Ali, šta drugo i očekivati od kreacije koja nosi potpis prestižne kuće Schiaparelli, i to iz aktuelne kolekcije za proleće i leto? I haljina sa voluminiziranom višeslojnom suknjom i britanska glumica izgledali su kao remek-delo! Uostalom, i njena filmska Emili bi se radije onesvestila pred celim svetom, nego obukla nešto "trivijalno", zar ne?.

Pažnju je privukao i nakit: ogrlica od 156 bisera sa ružičastim zlatom i dijamantskim laticama, kao i fenomenalna narukvica iz iste linije. Teatralnije za premijeru ovakvog ostvarenja – nije moglo!

Emili Blant Foto: Nancy Kaszerman/Zuma / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Društvo damama na crvenom tepihu pravio je Mirandin omiljeni stilista Najdžel Kipling, odnosno Stenli Tuči, u odelu sa potpisom imperije Armani. Šarmantni glumac i njegova koleginica iz Londona ne samo da su bliski prijatelji, već su i porodica, budući da je Tuči od 2012. u braku sa Emilinom starijom sestrom Felisiti.

(Kurir.rs/Blic žena)

