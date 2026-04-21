"Sećanje na Njeno Visočanstvo kraljicu Elizabetu Drugu povodom 100. godišnjice njenog rođenja. Inspiracija generacijama kroz život pun dužnosti", navodi se u saopštenju Kejt Midlton i princa Vilijama.

Princeza i princ od Velsa objavili su i seriju fotografa koja počinje fotografijom mlade kraljice Elizabete, sledi slika Kejt i Vilijama sa legendarnom britanskom kraljicom, zatim fotografija na kojoj je Vilijam sa svojom bakom - pre više godina, tu je i fotografija sa balkona Bakingemske palate na kojoj je Elizabeta sa Kejt i praunucima Lujem, Šarlot i Džordžom (zabeležen je momenat njenog razgovora sa najmlađim detetom Kejt Midlton i princa Vilijama), u nastavku je deo portreta iz 2020. na kojem je kraljica sa svojim sinom Čarlsom, niz slika završava se onom na kojoj su Vilijam i Džordž, britanski prestolonaslednik i njegov sin, budućnost briatnske monarhije.

Dat je time omaž Elizabeti II, čiju impresivnu biografiju možete pročitati u odvojenom tekstu, ali skrenuta pažnja na liniju nasledstva krune u kojoj su iza Čarlsa, koji je od 2023. zvanično na tronu, a krunu je preuzeo nakon majčine smrti 2022. godine, Vilijam i Džordž.

Kralj Čarls je emotivnim govorom pokrenuo brojna pitanja, ali i naglasio na kraju da obnavlja zakletvu datu pre tri godine narodu Ujedinjenog Kraljevstva i Komonvelta. Sumnjalo se da će kralj abdicirati, ali se podjednako spekulisalo i da će slediti majčin primer za koju abdikacija nije bila opcija - bez obzira na godine i zdarvstveno stanje. Podsećanja radi, kraljica se borila sa rakom kostiju.

Kejt Midlton i princ Vilijam podsećaju na budućnost koja čeka monarhiju, a u kojoj će Vilijam,a onda i Džordž imati ključnu ulogu.

Nisu izostavili ni mlađu decu Šarlot i Luja, koje odgajaju tako da se nikada ne osete kao "rezerve" u porodici s obzirom na to da rastu uz starijeg brata, budućeg kralja.

Objava je za dvadetak minuta dobila više od 36 hiljada lajkova. Mnogi odaju počast voljenoj kraljici i poručuju da jako nedostaje.

Interesantno je da su Kejt i Vilijam objavu završili delovima portreta koji je zasmetao Hariju, kako se uveliko pisalo 2020. nakon što je slika objavljena u čast 94. rođendana Elizabete II.

Takozvani portret četiri kralja za Harija je bio poput izdaje i smatra se čak i jednim razlogom Megzita. Tu sliku je princ protumačio kao potvrdu njegovog statusa rezerve u porodici. Izvori su tvrdili da ga je povredilo što je izostavljen sa te fotografije.

Portret je objavljen dok je još bio zaposleni član porodice. Iako se u liniji nasleđivanja krune nalazi iza Šarlot i Luja, neki su smatrali da je trebalo da se nađe na slici.

Dve godine nakon sporne fotografije doneo je odluku da napusti dužnosti u monarhiji, zajedno sa suprugom Megan Markl.Preselili su se u Kanadu pa u Ameriku gde i dalje žive sa svojom decom, Ačrijem i Lilibet. Nisu se još oglalsili povodom 100 godina od rođenja kraljice.

Hari je 2023. objavio memoare sa naslovom "Rezerva".

