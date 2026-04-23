Pojedine strane zvezde iskreno su priznale da se retko tuširaju, a zbog toga su izazvali zgražavanje dela javnosti. Nije dugo trebalo da na društvenim mrežama počne da se kritikuje njihov potez promovisanja trenda "nepranja", ali i upozorava na važnost lične higijene. U nastavku donosimo listu slavnih kojima higijena nije na prvom mestu iz raznih ličnih razloga.

Ešton Kučer i Mila Kunis

Pre nekoliko godina su iznenadili javnost priznanjem da se ne tuširaju svakodnevno, a istu filozofiju primenjuju i kada je reč o higijeni njihove dece, koju peru samo kada je to zaista potrebno.

"Nisam bila tip roditelja koji stalno kupa svoju novorođenčad", rekla je Mila, a njen suprug dodao:

"Ako vidite prljavštinu na njima, okupajte ih. U suprotnom, nema smisla".

Čini se kako njihov način razmišljanja potiče i od načina na koji su odrasli. Mila je ispričala kako nije imala toplu vodu dok je odrastala u Ukrajini pa se nije puno ni tuširala. To se nije promijenilo ni kada je dobila djecu - odbijala ih je kupati svaki dan. Ashton je rekao kako on opere pazuhe i međunožje svaki dan, a ostalo ne.

Kameron Dijaz

Otkako je 2019. postala majka, glumica ima drugačije prioritete. Više se ne opterećuje time da li je sređena kad izlazi iz kuće, a ranije je o tome uvek brinula.

"Ne moram više da brinem o tome kako izgledam. Izgled mi je bukvalno poslednja stvar na pameti, preko dana mi ne pada na pamet. Živim kao zver, ne kupam se.Imam milion kozmetičkih proizvoda i svi skupljaju prašinu na policama. Možda dva puta mesečno uzmem neku kremu, namažem se i mislim - dobro, valjda je ovo dovoljno, hoće li delovati ako se namažem samo jednom? Jednostavno, trenutno nisam u situaciji da trošim bilo kakvu energiju na izgled", komentarisala je glumica.

Osim toga, ranije je priznala da više od dve decenije ne koristi dezodorans jer smatra da ne treba prikrivati prirodne mirise.

Bred Pit

Iako važi za jednog od najpoželjnjeg muškarca na svetu, holivudski glumac poznat je po tome da se umesto tuširanja radije samo obriše maramicama.

Doduše, to je donekle i opravdano kada je satima na filmskom setu pa su mu maramice spas za osnovnu higijenu.

Džulija Roberts

Rekla je da ne koristi često sapun jer voli da miriše prirodno. Veruje da je preterano tuširanje nepotrebno. Džulija je jednom prilikom rekla voditeljki Opri Vinfri kako nikad nije volela dezodoranse.

I njen suprug, Danijel Moder, trudi se da se što manje tušira kako bi uštedeli vodu, zbog čega ga zovu "hipijem".

